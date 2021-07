The Smurfs: Mission Vileaf to tytuł najnowszej gry ze smerfami w rolach głównych. Możesz już obejrzeć jej pierwszy zwiastun i przekonać się, że wygląda to naprawdę smerfastycznie.

The Smurfs: Mission Vileaf - pokrzyżuj plany Gargamela

W The Smurfs: Mission Vileaf przejmiemy kontrolę nad Osiłkiem, Ważniakiem, Łasuchem lub Smerfetką, aby pokrzyżować zbrodnicze plany Gargamela. Czarnoksiężnik opracował mianowicie tytułową Vileaf – wysoce toksyczną roślinę, która jest wielkim zagrożeniem dla lasu oraz jego mieszkańców, których skutecznie wabi, by później więzić w pułapkach.

Smerfna drużyna nie jest jednak bezsilna. Ma do swojej dyspozycji niezwykły Smerfizer – to wynalazek Pracusia, skuteczny w walce z przeciwnikami i leczeniu zainfekowanych roślin, a do tego pomagający wysoko skakać, szybować czy też nurkować.

Zobacz oficjalny zwiastun The Smurfs: Mission Vileaf:

Jak się już pewnie domyślasz (a jeśli oglądanie zwiastuna masz już za sobą, to po prostu to wiesz), The Smurfs: Mission Vileaf jest trójwymiarową platformówką pełną wyzwań osadzonych w urokliwych sceneriach. Jest przystosowana do doświadczonych, jak i początkujących graczy – od 7. roku życia wzwyż.

Premiera jesienią – w niejednym wydaniu

W przypadku PS4, Xbox One, Nintendo Switch i pecetów premiery możesz spodziewać się już 26 października 2021 roku. I nie wiem jak ty, ale ja tu wyczuwam gwiazdkowy przebój. Nieco później, mianowicie w przyszłym roku, The Smurfs: Mission Vileaf zadebiutuje także na konsolach obecnej generacji: PlayStation 5 oraz Xbox Series X|S.

Konsolowe wersje w Polsce będą dostępne też w pudełkowych wydaniach specjalnych. Edycja Smerfastyczna zawierać będzie 3 litografie w formacie 10 x 15 cm, breloczek z Papą Smerfem oraz arkusze z naklejkami. W skład Edycji Kolekcjonerskiej natomiast wejdą te same elementy plus dodatkowo: figurka osiłka w rozmiarze 14,5 cm oraz kod umożliwiający pobranie pełnej ścieżki dźwiękowej w cyfrowej wersji.

Źródło: Koch Media, Microids