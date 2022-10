Wąsaty hydrualik, będący ikoną świata gier (a wraz z nim jego równie wąsaty brat) już wkrótce doczeka się animowanej komedii. The Super Mario Bros. Movie – bo tak brzmi jej tytuł – zapowiada się naprawdę dobrze.

The Super Mario Bros. Movie na pierwszym zwiastunie

Filmy na podstawie gier często okazują się niewypałami. Są jednak powody, by przypuszczać, że z The Super Mario Bros. Movie będzie inaczej. Na pierwszym oficjalnym zwiastunie animacja, za którą odpowiada japońska wytwórnia Illumination (we współpracy z Universal Pictures), prezentuje się co najmniej przyzwoicie. Zresztą co tu dużo mówić – możesz go po prostu obejrzeć…

Chris Pratt i Jack Black w gwiazdorskiej obsadzie filmu

Entuzjazm wywołują również nazwiska w obsadzie. W głównej roli usłyszymy Chrisa Pratta, Luigi przemówi głosem Charliego Daya, za Bowsera zaryczy Jack Black, a Księżniczce Peach głosu użyczy Anya Taylor-Joy. Listę uzupełniają: Seth Rogen (jako Donkey Kong), Keegan-Michael Key (Toad) oraz Fred Armisen (Cranky Kong).

Scenarzystą filmu jest Matthew Fogel – ten sam, który odpowiadał za (niedawne) Mionki 2: Wejście Gru. Na reżyserskich stołkach rozsiedli się natomiast Aaron Horvath i Michael Jelinic. Dokładna data premiery nie jest jeszcze znzna, ale spodziewamy się, że The Super Mario Bros. Movie wejdzie do kin w przyszłym roku – na przełomie zimy i wiosny.

Źródło: Universal Pictures