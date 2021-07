Pamiętacie standard Intel ATX12VO? Nowe rozwiązanie miało zrewolucjonizować zasilacze i usprawnić budowę komputerów PC. Tak się jednak nie stanie, bo... producenci sprzętu nie chcą wprowadzać nowego standardu.

ATX12VO miało być odpowiedzią na zmiany w specyfice budowy komputerów – standard zakładał pozostanie przy napięciu 12 V (konwersja na linie 3,3 i 5 V miałaby się odbywać na płycie głównej). Pozwoliłoby to usprawnić budowę zasilaczy (w tym zwiększyć ich efektywność energetyczną) i zmniejszyć koszty produkcji jednostek. Konieczne było jednak zmodyfikowanie budowy płyt głównych… i tutaj pojawiły się problemy.

Producenci nie chcą ATX12VO

Od wprowadzenia standardu ATX12VO minęło 1,5 roku. Ile mamy kompatybilnych płyt głównych? Dwie: ASRock Z490 Phantom Gaming 4SR i MSI Z590 Pro 12VO. Zasilaczy też jest jak na lekarstwo. (Lekko mówiąc) nowe rozwiązanie póki co nie cieszy się zbyt dużą popularnością.



ASRock Z490 Phantom Gaming 4SR - jedna z dwóch płyt głównych zgodnych ze standardem ATX12VO

Spore nadzieje upatrywano w premierze nowej platformy - Intel LGA 1700, gdzie producenci muszą wprowadzić więcej zmian w budowie płyt (a zatem mogliby chętniej postawić na ATX12VO). Tak się jednak nie stanie.

Co prawda Intel wymusza na partnerach zaprojektowanie konstrukcji zgodnych z ATX12VO, ale… nie muszą być one wprowadzone na rynek. Według najnowszych, nieoficjalnych doniesień, nowe płyty główne - w przeważającej większości - dalej będą korzystać z obecnego standardu zasilania ATX12V.

ATX12VO umrze w zapomnieniu. I to mnie boli

Pomysł Intela na zmianę budowy zasilaczy jak najbardziej wydaje się słuszny (obecnie wykorzystywany standard - ATX12V powstał jeszcze w latach 90-tych, gdy specyfika komputerów wyglądała zgoła inaczej). Największym problemem jest jednak przestawienie całego rynku PC-tów, który od lat jest przystosowany do obecnego rozwiązania. Producentom sprzętu to się po prostu nie opłaca (szczególnie, że obecne rozwiązanie jeszcze działa).

Co z tego wyjdzie? Jeżeli nie zostaną tutaj podjęte bardziej radykalne kroki, nowy standard pewnie umrze w zapomnieniu, a my ciągle będziemy korzystać z przestarzałego ATX12V. Trochę szkoda, bo moglibyśmy doświadczyć rewolucji na miarę przejścia ze standardu AT.

Źródło: Guru3D, foto: be quiet