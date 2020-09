TikTok w USA odejdzie do przeszłości. Najpierw (i to już niedługo) Amerykanie nie pobiorą instalatora, a później wręcz utracą dostęp do sieci społecznościowej.

TikTok zakazany w USA. To staje się faktem

Donald Trump ostrzegał, że może to zrobić i wygląda na to, że rzeczywiście do tego dojdzie. Prezydent Stanów Zjednoczonych zapowiedział, że zakaże TikToka już 20 września 2020 roku. W najbliższą niedzielę w życie wejdzie mianowicie pierwszy etap „bana”. Będzie polegać na 1) wstrzymaniu wszystkim transakcji pomiędzy amerykańskimi podmiotami a chińską firmą ByteDance, do której należy wspomniany serwis oraz 2) wycofaniu aplikacji ze sklepów Google Play i App Store, a więc uniemożliwieniu pobierania jej na smartfony i tablety z Androidem oraz iOS-em.

Na razie amerykańscy użytkownicy będą mogli korzystać z aplikacji, ale to również ma się zmienić. Stanie się to wraz z wprowadzeniem drugiego etapu „bana”, zaplanowanego na 12 listopada 2020 roku. Po tym dniu zabronione będzie świadczenie usług hostingowych na potrzeby TikToka, co ostatecznie ma się skończyć tym, że przestanie on działać dla użytkowników ze Stanów Zjednoczonych. Najpewniej jednak będzie się to dało obejść, choćby za pomocą serwera VPN.

Nie tylko TikTok, ale też WeChat dostaje bana od prezydenta Trumpa

Wprowadzane przez prezydenta Trumpa ograniczenia obejmą nie tylko TikToka, ale też chiński komunikator WeChat, cieszący się niemałą popularnością na całym świecie, nie wyłączając z tego Stanów Zjednoczonych. Powód w obu przypadkach jest ten sam – to obawa przed nieuprawnionym gromadzeniem informacji o amerykańskich obywatelach przez firmy z Państwa Środka. W oświadczeniu prasowym sekretarz Departamentu Handlu, Willbur Ross, nazwał te działania prezydenta dowodem na jego determinację, by zrobić wszystko dla gwarancji bezpieczeństwa narodowego.

Jak zauważa The Verge, to sytuacja bez precedensu. Sieć społecznościowa, z której korzysta kilkadziesiąt milionów Amerykanów zostanie zakazana w Stanach Zjednoczonych na mocy dekretów prezydenta i bez dowodów na to, że jej właściciele dopuszczają się jakichkolwiek działań niezgodnych z prawem.

