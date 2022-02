Nie liczy się dla Ciebie wygląd, tylko osobowość? W takim razie powinna Ci się spodobać najnowsza funkcja Tindera, w której zanim zobaczysz, jak dana osoba wygląda, musisz z nią porozmawiać.

Najnowszy dodatek pojawi się w zakładce "Explore". Znaleźć tam można już interaktywną grę "Swipe Night", która jest spersonalizowaną przygodą, pozwalającą na stworzenie własnego scenariusza historii, a także "Hot Takes" – połączenie chat-ruletki z quizem. Co wiemy o "Blind Date"?

Jak wygląda Randka w ciemno na Tinderze?

Nie zdjęcia, a rozmowa będzie tutaj na pierwszym miejscu. Użytkownicy będą mogli przeglądać swoje profile oraz fotografie tylko wtedy, gdy oboje się zdecydują na kontynuowanie znajomości.

Jak to będzie działać? Najpierw pojawi się krótka seria pytań "przełamujących lody", które trzeba uzupełnić. Na ich podstawie aplikacja dobierze użytkowników o podobnych cechach. Po sparowaniu rozpocznie się czat ograniczony czasowo, a jedynymi znanymi szczegółami na temat drugiej osoby będą jej odpowiedzi na pytania wielokrotnego wyboru, na przykład, cytując za Tinderem: „Spoko jest zakładać koszulę __ razy bez prania” i „Dodaję keczupu do__.”

Gdy skończy się czas, możesz polubić profil drugiej osoby, a jeśli i ona to zrobi, będziecie mieć dostęp do swoich zdjęć i informacji.

Skąd taki pomysł?

Tinder, w swojej najnowszej publikacji tak tłumaczy wprowadzenie funkcjonalności:

Randka w ciemno daje dzisiejszym randkowiczom bezpretensjonalny sposób na postawienie swojej osobowości na pierwszym miejscu i znalezienie dopasowania, z którym naprawdę będą "wibrować". To doświadczenie odzwierciedla współczesne nawyki randkowe pokolenia Z, które ceni autentyczność, a także nawiązuje do nostalgii za latami 90., odwołując się do randek w świecie sprzed smartfonów.

Według testów przeprowadzonych przez twórców, użytkownicy, którzy skorzystali z funkcji Randki w ciemno, wykonali o 40% więcej dopasowań niż ci korzystający z innej funkcji szybkiego czatu z widocznymi profilami.

Funkcja dostępna jest obecnie w USA, a w najbliższym czasie pojawi się na całym świecie.

Korzystacie z aplikacji randkowych? Jak wam się podoba ta funkcja?

Źródło: tinderpressroom.com