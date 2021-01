Nie jest tajemnicą, że gry są jedną z najpopularniejszych kategorii produktowych w elektromarketach. Liczby zresztą mówią same za siebie – w takim Media Expert w 2020 roku sprzedano ponad milion pudełek. Wiesz, jaki tytuł cieszył się największym wzięciem? Okazuje się, że…

Na pecetach sprzedażowym hitem – bez większego zaskoczenia – okazał się Cyberpunk 2077. Choć ma swoje niedoskonałości (no dobra, zawiódł i to poważnie), w edycji na komputery od początku był przynajmniej grywalny i po przymknięciu oczu na pomniejsze kłopociki mógł dawać sporo frajdy. Tylko jemu udało się wygrać z nową FIFĄ, na którą na konsolach nie było mocnych (wyjątkiem jest PS5, ale tam gra dotarła z opóźnieniem, więc to zrozumiałe). W przypadku Nintendo Switch na pierwszej pozycji uplasował się Animal Crossing: New Horizons – jeden z największych ubiegłorocznych hitów na „Pstryczka”.

Przejdźmy do konkretów – oto najlepiej sprzedające się gry na PC oraz konsole nowej i poprzedniej generacji w sklepach sieci Media Expert.

Najlepiej sprzedające się gry na PC:

Cyberpunk 2077

FIFA 21

The Sims 4

Need for Speed: Heat

GTA V

Najlepiej sprzedające się gry na PS4:

FIFA 21

The Last of Us 2

Cyberpunk 2077

GRA V Premium Edition

Need for Speed: Heat

Najlepiej sprzedające się gry na PS5:

Assassin’s Creed Valhalla

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

Demon’s Souls Remake

Call of Dury: Black Ops – Cold War

Sackboy: A Big Adventure

Najlepiej sprzedające się gry na Xbox One / Series X|S:

FIFA 21

Minecraft: Starter Collection

GRA V Premium Edition

Cyberpunk 2077

Forza Horizon 4

Najlepsze gry na konsole Nintendo:

Animal Crossing: New Horizons

Minecraft

The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Super Mario Odyssey

Pokemon Sword

„Jeśli ostatnie lata można określić jako dynamiczny rozwój całego segmentu gamingu, to 2020 rok wcisnął przycisk z turbodoładowaniem i przeniósł wirtualną rozrywkę na zupełnie inny poziom. Pandemia zatrzymała nas w domach, ale z drugiej strony otworzyła świat inspirującej wirtualnej rozrywki, w której mogą brać udział całe rodziny – powiedział Michał Mystkowski, rzecznik prasowy Media Expert. – „2021 zapowiada się również bardzo ciekawie. […] Szykujemy w tym roku sporo niespodzianek dla całej społeczności sympatyków gamingu w Polsce”.

A ty kupujesz gry w pudełkach? Jeśli tak, to jakie produkcje zasiliły twoją kolekcję w ubiegłym roku?

Źródło: Media Expert

