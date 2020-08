Wygląda jak zupełnie nowa gra, ale ma wszystko to, za co kochaliśmy oryginały. Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 to ambitny projekt, co wyraźnie pokazują gameplaye i o czym już wkrótce sami będziemy mogli się przekonać.

Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 to jedna z najgorętszych zapowiedzi ostatnich miesięcy. Mało które odświeżenie wywołuje takie emocje, ale 1) mówimy tu o klasyce, przy której wielu z nas spędziło dłuugie godziny, 2) wśród gier deskorolkowych panuje posucha i 3) to po prostu naprawdę dobrze wygląda. Ci, którzy mieli już okazję pograć, są zachwyceni tym, jak twórcom udało się przenieść najważniejsze elementy oryginałów i okrasić je znacznie ładniejszą oprawą wizualną. Poniżej dwa dowody…

Zobacz najnowszy gameplay Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 (od GamesRadar i Game Informer):

W Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 będziemy mogli przejąć kontrolę nad samym Tonym oraz wieloma innymi profesjonalnymi skaterami. Będziemy kierować ich poczynaniami i wykonywać niesamowite triki, podczas gdy z głośników polecą hity takich kapel jak Bad Religion, Naughty by Nature czy Rage Against the Machine. Oczy, z tego co widać, również będziemy mogli nacieszyć.

Zagramy we wrześniu… albo już jutro

Premiera gry Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 odbędzie się 4 września. Jeżeli jednak zdecydowaliście się lub zdecydujecie się na przedpremierowy zakup tej produkcji w wersji cyfrowej, to już jutro otrzymacie dostęp do wersji demonstracyjnej. Dokładnie tej, z której pochodzą gameplaye, które przed chwilą wam zaserwowaliśmy. Dodajmy, że pogramy na pecetach oraz konsolach PlayStation 4 i Xbox One.

Źródło: Activision, The Verge, GamesRadar, Game Informer

