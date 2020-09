Harry Potter wciąż ma silną pozycję w popkulturze. Nie dziwi więc, że Hogwarts Legacy już teraz jest hitem – szczególnie, że gra zapowiada się wybornie.

Hogwarts Legacy bije rekordy popularności

Gra Hogwarts Legacy zadebiutuje dopiero w przyszłym roku, ale RPG osadzone w uniwersum Harry’ego Pottera już teraz zasługuje na miano hitu. Ujawniający ten tytuł zwiastun został obejrzany już ponad 10 milionów razy na kanale PlayStation – dokonał tego w niespełna dwa tygodnie, co czyni go tam najszybciej zdobywającym popularność materiałem. Lada chwila powinien też trafić do TOP 10 najczęściej oglądanych filmów na tym kanale.

Trailer ma również prawie milion wyświetleń na oficjalnym kanale gry i drugie tyle na kanale IGN, a można go też znaleźć w wielu innych miejscach. To wyraźnie pokazuje, że oczekiwanie na ten tytuł jest wśród graczy ogromne, a sama wykreowana przez J.K. Rowling marka wciąż trzyma się wyśmienicie i ma olbrzymie grono miłośników.

Fani Harry’ego Pottera mają na co czekać

Choć ten najważniejszy rekord został pobity na kanale PlayStation, podkreślmy że nie jest to tytuł „ekskluzywny” – gra Hogwarts Legacy zmierza na PS5 i PS4, ale też Xbox Series X|S i Xbox One oraz komputery osobiste. Premiera, jak wspomnieliśmy, odbędzie się w przyszłym roku. Być może widząc tak duże zainteresowanie znajdą się chętni, by zainwestować w tę produkcję więcej pieniędzy i w efekcie otrzymamy jeszcze lepszy produkt?

Mamy taką nadzieję, choć już na pierwszym zwiastunie Hogwarts Legacy zapowiada się bardzo dobrze. W grze trafimy do tytułowej szkoły magii i wcielimy się w ucznia, strzegącego pewnej starożytnej tajemnicy. Będziemy uczyć się rzucania zaklęć, przyrządzania eliksirów czy opieki nad fantastycznymi zwierzętami, a wszystkie te umiejętności będziemy później mieli okazję wykorzystać.

Jeśli czekasz na gameplay Hogwarts Legacy, to możliwe, że jeszcze trochę poczekasz, choć... twórcy zapewniają, że fragmenty przedstawione na zwiastunie faktycznie prezentują rozgrywkę. Co ty na to?

Źródło: GamingIntel, Reddit, PlayStation, informacja własna

Czytaj dalej o grach RPG: