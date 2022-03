Myśleliście, że dyski HDD odeszły do lamusa? Nic bardziej mylnego! Toshiba nadal rozwija takie konstrukcje, a ostatnio ujawniła plany rozwoju nośników. Jest na co czekać!

Współczesne dyski twarde (HDD) oferują pojemność sięgającą 20 TB. Nie jest to kres możliwości „twardzieli” - główni producenci ciągle pracują nad rozwojem konstrukcji i zwiększeniem pojemności nośników.

Toshiba ujawniła plany wydawnicze dysków HDD dla centrów danych. Czego możemy się spodziewać?

Toshiba zapowiada dyski HDD o pojemności 40 TB

Jeszcze w tym roku (finansowym) możemy się spodziewać modeli o pojemności 26 TB. W przyszłym pojemność zostanie zwiększona do 30 TB, a w jeszcze kolejnym do 35 TB. Wszystko dzięki zastosowania większej liczby talerzy z technologią zapisu magnetycznego wspomaganego mikrofalami - FC-MAMR (ang. Flux-Controlled Microwave-Assisted Magnetic Recording) i MAS-MAMR (ang. Microwave-Assisted Switching Microwave-Assisted Magnetic Recording).

To jednak nie koniec ambitnych planów producenta, bo po 2026 roku planuje on wydać modele o pojemności co najmniej 40 TB. Konstrukcje mają korzystać z 11 talerzy z technologią zapisu magnetycznego wspomaganego termicznie HAMR (ang. Heat-assisted Magnetic Recording).

Producent chwali się, że nowe konstrukcje są projektowane we współpracy z wiodącymi operatorami usług w chmurze, dzięki czemu będą dostosowane do przyszłych wymagań w zakresie przechowywania danych. Konstrukcje wykorzystujące technologie FC-MAMR i MAS-MAMR mają charakteryzować się dobrymi parametrami odczytu/zapisu i wydłużonym czasem eksploatacji.

Nowe modele znajdą zastosowanie głównie w centrach danych, gdzie pozwolą obniżyć całkowity koszt posiadania (TCO). Na rynku konsumenckim takie modele zapewne będą dostępne w późniejszym terminie.

Jeszcze pojemniejsze modele przygotowuje konkurencja. Firma Western Digital jakiś czas temu zapowiedziała modele o pojemności 50 TB, a Seagate snuje plany o wdrożeniu konstrukcji o pojemności aż 100 TB.

Źródło: Guru3D