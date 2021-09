Potrzebujesz punktu dostępowego, który poradzi sobie z obsługą wielu użytkowników jednocześnie? Nowe urządzenia TP-Link: EAP610 i EAP615-Wall powinny sprostać twoim wymaganiom.

TP-Link EAP610 i EAP615-Wall – punkty dostępowe z Wi-Fi 6

TP-Link EAP610 i EAP615-Wall to nowe punkty dostępowe w ofercie producenta z Shenzhen. Wykorzystany w nich standard Wi-Fi 6 (wraz z modulacją 1024QAM i OFDMA) sprawia, że można liczyć na wysoką przepustowość (łącznie nawet 1800 Mb/s), ale też na stabilną pracę przy dużym obciążeniu. Sytuację dodatkowo poprawia fakt zastosowania technologii MU-MIMO oraz kształtowania wiązki (tzw. beamforming). Dzięki temu wszystkiemu urządzenia mają dobrze sprawdzić się w takich miejscach jak hotele, biurowce czy sale konferencyjne.



TP-Link EAP615-Wall

Integracja z platformą Omada SDN pozwala na centralne zarządzanie punktami dostępowymi z poziomu chmury. To sposób na wygodne kontrolowanie całej sieci Wi-Fi i LAN, nawet w przypadku, gdy jest rozproszona pomiędzy placówkami. Dodajmy, że oba nowe urządzenia umożliwiają stworzenie nawet 16 niezależnych sieci Wi-Fi, a do tego pozwalają na skonfigurowanie systemu autoryzacji przez Facebooka lub SMS-a albo z logowaniem przez stronę powitalną. Bezpieczeństwo zresztą ma być jedną z ich najważniejszych cech, a objawia się choćby szyfrowaniem WPA3.

Czym różnią się TP-Link EAP610 i EAP615-Wall?

(Przeznaczony do montażu na ścianie lub na suficie) TP-Link EAP610 został wyposażony w jeden gigabitowy port Ethernet, obsługujący standard PoE 802.3at, a (naścienny, montowany w puszcze elektrycznej) EAP615-Wall – w cztery takie gniazda (1 uplink i 3 downlink, z czego jeden obsługuje PoE Pass-Through, co przyda się na przykład do zasilania hotelowego telefonu IP).



TP-Link EAP610

Zarówno EAP610, jak i EAP615-Wall jest objęty 5-letnią gwarancją producenta.

Źródło: TP-Link