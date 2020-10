TP-Link TL-SG1218MP i TL-SG1428PE to dobrze wyposażone przełączniki sieciowe wykorzystujące PoE – w sam raz do rozbudowy infrastruktury w biurze czy restauracji.

Nowoczesne przełączniki PoE+ od TP-Link

Myślisz o rozbudowie sieciowej infrastruktury w swojej restauracji, w hotelu czy może w biurowcu na potrzeby monitoringu czy konferencji? W takiej sytuacji przydatne mogą okazać się przełączniki. Jeśli wymagasz szybkiego połączenia i niezawodności, to TP-Link twierdzi, że ma coś dla ciebie. To dwa nowe switche wykorzystujące PoE+ (czyli niewymagające podłączania dodatkowego źródła energii):

ma 16 gigabitowych portów RJ45 PoE+, 2 gigabitowe porty RJ45 i 2 gigabitowe porty combo SFP, a TP-Link TL-SG1428PE ma 24 gigabitowe porty RJ45 PoE+, 2 gigabitowe porty RJ45 i 2 gigabitowe porty SFP.

Dlaczego warto wybrać właśnie je?

W obu przypadkach całkowity budżet mocy wynosi 250 watów (maksymalnie po 30 W na port) – brak przeciążeń zapewnia funkcja inteligentnego zarządzania wykorzystaniem energii, a w przypadku przekroczenia mocy odcinane zostaje zasilanie w porcie o najniższym priorytecie. Z kolei w ustalaniu priorytetów pomaga również funkcja QoS, będąca jednym z kilku rozwiązań, dla których warto się zainteresować akurat tymi modelami. Kolejnymi są:

Port Priority (gwarancja braku zakłóceń w określonych zastosowaniach – takich jak monitoring wideo),

(gwarancja braku zakłóceń w określonych zastosowaniach – takich jak monitoring wideo), PoE Auto Recovery (automatyczna naprawa połączenia),

(automatyczna naprawa połączenia), IGMP Snooping (optymalizacja ruchu multimediów)

(optymalizacja ruchu multimediów) oraz – w TL-SG1428PE – konfiguracja VLAN (szansa na stworzenie sieci o wyższym poziomie zabezpieczeń).

Nowe przełączniki TP-Link są przeznaczone do montażu w szafie rackowej i są przystosowane do pracy w temperaturze od 0 do 50 stopni Celsjusza. Producent jest pewny co do ich niezawodności i obejmuje je pięcioletnią gwarancją.

Źródło: TP-Link

