Podczas prezentacji Xbox & Bethesda Showcase mieliśmy okazję zobaczyć nowy zwiastun gry Twelve Minutes. Poznaliśmy również datę premiery tego klimatycznego thrillera.

Microsoft w końcu wyciągnął asy z rękawa, bowiem na wczorajszej prezentacji Xbox & Bethesda Showcase mieliśmy okazję ujrzeć zwiastuny kilku produkcji, które zmierzają na konsole Microsoftu. Oprócz Starfield, Forza Horizon 5, czy The Ascent, gigant z Redmond udostępnił również krótki zwiastun gry Twelve Minutes, który możecie obejrzeć poniżej.

Zobacz najnowszym zwiastun gry Twelve Minutes:

Kiedy premiera gry Twelve Minutes?

Twelve Minutes zadebiutuje na PC, Xbox One i Xbox Series X/S 19 sierpnia 2021 roku. Gra będzie dostępna również w dniu premiery w ramach usługi Xbox Game Pass.

Twelve Minutes to narracyjny thriller o mężczyźnie, który utknął w 12-minutowej pętli czasowej. Każda pętla kończy się śmiercią jego żony, po tym jak ktoś oskarża ją o zabicie ojca. Protagonista zachowuje swoją wiedzę z każdej pętli, a naszym zadaniem jest przerwać pętlę, odkrywając nowe rozwiązania problemów i próbując inaczej pokierować rozmową, mając nadzieję na znalezienie sposobu na zmianę wydarzeń.

Jeśli nie przemawia do Was opis produkcji, to z pewnością zrobi to obsada aktorska, bowiem w grze usłyszymy m.in. Jamesa McAvoya, Daisy Ridley i Willema Dafoe.

Jak Wam się podoba Dzień Świstaka w formie gry komputerowej? Dacie szansę Twelve Minutes? Koniecznie podzielcie się wrażeniami w komentarzach!

Źródło: E3 2021