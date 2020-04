Najwyższy czas wykorzystać Twój e-PIT 2020. Jeśli zastanawiasz się, jak rozliczyć PIT przez Internet, to wiedz, że teraz jest to banalnie proste, bo wypełnione zeznanie już na Ciebie czeka. Wystarczy zweryfikować informacje i przesłać dokument do urzędu – bez wychodzenia z domu.

Oficjalna usługa Twój e-PIT 2020 działa i to już ostatni moment, by z niej skorzystać, bo termin nadsyłania zeznań upływa 30 kwietnia. W tym poradniku odpowiadamy na nurtujące wielu pytanie: jak rozliczyć PIT przez Internet – szybko i bezproblemowo, bo to jedna z tych spraw urzędowych, które załatwisz bez wychodzenia z domu. Od ubiegłego roku jest to prostsze niż kiedykolwiek wcześniej, bo Urząd Skarbowy sam wypełnia PIT-a, a do Ciebie, czyli podatnika, należy jedynie weryfikacja informacji (i ewentualne uzupełnienie dokumentu, na przykład o przysługujące ulgi). Tłumaczymy jak to zrobić.

Twój e-PIT 2020. Jak rozliczyć PIT przez Internet? Najpierw trzeba się zalogować

W tym roku nie musisz ręcznie wypełniać PIT-a ani nawet udawać się do Urzędu Skarbowego. Ba, teoretyczne nie musisz robić nic, a nawet gdy coś robisz (bo na przykład przysługujące Ci ulgi nie zostały uwzględnione), to i tak jest to zautomatyzowane tak bardzo jak to tylko możliwe. Wszystko dzięki oficjalnej usłudze Twój e-PIT. Jak z niej skorzystać?

Gdy już wejdziesz na stronę epit.podatki.gov.pl (najlepiej kliknij ten link, bo w sieci możesz znaleźć odnośniki do fałszywych witryn stworzonych przez oszustów), to jaki jest pierwszy krok, jeśli chcesz skorzystać z usługi Twój e-PIT? Logowanie – rzecz jasna. Można to zrobić na dwa sposoby. Prostszy jest zupełnie bezproblemowy i polega na wykorzystaniu Profilu zaufanego. Z naszego poradnika dowiesz się, jak założyć Profil zaufany i do czego jeszcze Ci się przyda.

A jeśli nie masz (i nie chcesz mieć) Profilu zaufanego, to dla Ciebie przygotowany został drugi sposób na zalogowanie się. Polega on na wpisaniu kilku informacji, które pozwolą zweryfikować, że Ty to Ty: numer PESEL/NIP, data urodzenia i kilka kwot z tegorocznego i ubiegłorocznego zeznania PIT. (Uwaga: to nie zadziała, jeśli rozliczasz się po raz pierwszy lub w poprzednim roku Twoja kwota nadpłaty/niedopłaty wyniosła 0 zł – wtedy zostaje Ci tylko Profil zaufany).

Wypełnij e-PIT za rok 2019...

Po zalogowaniu się, na ekranie zatytułowanym „Twój e-PIT-37 za rok 2019” pojawią się trzy opcje formy rozliczenia (indywidualnie, wspólnie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko) oraz podsumowanie informacji: lista dokumentów (informacji o przychodach), dochód czy podatek.

Wszystkie dane należy przejrzeć i upewnić się, że są poprawne – służą do tego przyciski po prawej stronie. Korzystając z tych ostatnich, można również dodać przysługujące ulgi i odliczenia, wybrać organizację, której zamierza się przekazać 1% podatku oraz podać rachunek bankowy (jeśli zmienił się od ostatniego razu), na który ma zostać przelana ewentualna nadpłata.

Poniżej znajduje się jeszcze przycisk „edytuj pozostałe dane”. Po jego kliknięciu rozwija się lista, pozwalająca zmienić cel złożenia dokumentu, dane osobowe i urząd skarbowy, a także (w ostatniej opcji) na przykład zgłosić fakt posiadania Karty Dużej Rodziny.

... I prześlij go do Urzędu bez wychodzenia z domu

Po zweryfikowaniu wszystkich informacji należy kliknąć „zapisz zmiany” (jeśli się jakichś dokonało), a następnie: „akceptuj i wyślij”. W celu potwierdzenia na następnym ekranie należy kliknąć „wyślij PIT”, co oznacza oficjalne złożenie PIT-37 za 2019 rok.

Jeżeli wyszła Ci nadpłata, to możesz opuścić ten akapit i przejść dalej, jeżeli jednak masz kwotę do zapłaty, to pamiętaj, że od tego roku musisz wpłacić ją na swój mikrorachunek podatkowy. Usługa Twój e-PIT pozwala na błyskawiczne uiszczenie opłaty: na liście złożonych dokumentów odnajdź swój PIT i kliknij „zapłać online”.

Kolejnym krokiem powinno być pobranie wypełnionego PIT-a na dysk komputera (i ewentualne wydrukowanie go). W tym celu należy (korzystając z menu u góry) przejść z zakładki „bieżące dokumenty” do „złożone dokumenty” i przy interesującym nas zeznaniu kliknąć „pobierz PIT”. Tam pojawi się między innymi opcja eksportu do PDF. Po wszystkim trzeba się już tylko wylogować. I to wszystko – obywatelski obowiązek spełniony.

Poniżej możesz zobaczyć film Ministerstwa Finansów, podsumowujący te wszystkie informacje:

Możesz też nie robić nic - Twój ePIT 2020 zostanie automatycznie zatwierdzony

Jeśli nie przysługują Ci żadne ulgi albo z jakiegokolwiek innego powodu nie chcesz nic robić, to masz takie prawo. Jeśli nie zalogujesz się albo nie prześlesz zeznania, to wraz z upływem terminu składania PIT-ów, automatycznie przygotowana deklaracja zostanie zatwierdzona. Nie musisz się więc obawiać, a w przypadku wystąpienia kwoty do zapłaty, Urząd Skarbowy poinformuje Cię o tym pisemnie.

Źródło: inf. własna. Foto na wejście: NjoyHarmony/Pixabay

