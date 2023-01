Platforma HBO Max przygotowała krótki materiał wideo promujący jej najważniejsze serialowe nowości na 2023 rok.

HBO Max. Co nowego w 2023 roku?

Platformy streamingowe cieszą się bardzo dużą popularnością i nic nie wskazuje na to, aby w nowym roku miały przestać zasypywać nas nowościami. HBO Max już przekonuje, że warto będzie postawić właśnie na jego ofertę. I przynajmniej kilka mocnych argumentów wydaje się mieć. Sympatycy seriali nie powinni narzekać na nudę.

Także spragnieni nowości. W 2023 roku na HBO Max zadebiutować mają między innymi tak smakowicie zapowiadające się kąski jak The Last of Us, The Idol z Lily-Rose Depp i The Weeknd, polityczny dramat White House Plumbers z Woodym Harrelsonem, kryminał Love and Death z Jesse Plemonsem czy animacja Velma.

Nie zabraknie także kontynuacji produkcji cieszących się dobrymi opiniami i sporą widownią. Można liczyć na kolejne odcinki seriali Detektyw (z Jodie Foster w roli głównej), Sukcesja, Perry Mason, The Gilded Age, Doom Patrol, a także Lakers: Dynastia zwycięzców.

A to wcale nie wszystko. Nawet przygotowany materiał wideo, chociaż trwa niespełna trzy minuty, stanowi nieco obszerniejszą wyliczankę. Może któraś z pozoru mniej głośnych nowości ostatecznie okaże się to najciekawszą.

Nowe seriale HBO Max - zwiastun

The Last of Us ma być dobry, z pewnością będzie długi

Wielu widzów, a już z pewnością ci, którzy jednocześnie są graczami, największe nadzieje wiąże z The Last of Us. Nic dziwnego. Raz, że to serial na podstawie jednej z najlepszych gier z konsol PlayStation, a dwa, do prac zaangażowany został Craig Mazin, który dla HBO przygotował wcześniej wysoko oceniany Chernobyl. Trudno mieć 100% pewności, że tu też doczekamy się świetnej produkcji, ale nie ulega wątpliwości, że trzeba zarezerwować sporo czasu na zapoznanie się z nią.

Ostatnio ujawniono, iż pierwszy odcinek The Last of Us potrwa aż 85 minut. Może nie jest to rekord w świecie seriali, ale też wynik znacznie powyżej średniej. Wszystkich odcinków będzie dziewięć, ale długość każdego z nich pozostaje póki co zagadką. Zgodnie z praktykami panującymi na HBO Max mają debiutować co tydzień. Start już 16 stycznia.

rozwiń

Źródło: HBO Max, @HBOsTheLastofUs