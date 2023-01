W ofercie Disney+ figurują filmy w formacie IMAX, oznacza to, że mają one inny rozmiar obrazu, teraz pojawi się też dźwięk w formacie znanym z kin IMAX. Wszystko wskazuje na to, że z odpowiednim sprzętem możemy sobie zrobić IMAXa w domu.

IMAX w domu

Kiedy przejrzycie swoją bibliotekę filmów na Disney+ to z pewnością dostrzeżecie kategorię, która zawiera filmy dostosowane do wyświetlania w IMAXowym rozmiarze 1,90:1 (a są głównie filmy z Uniwersum Marvela oraz na przykład ostatni film o Buzzie Astralu). Oczywiście, aby w pełni cieszyć się wszystkimi plusami tego formatu, potrzebny jest odpowiedni sprzęt. Tutaj mała propozycja sprzętowa, jaka ostatnio spodobała nam się w redakcji.

W ciągu bieżącego roku Disney+ wprowadzi u siebie dodatkowo możliwość uruchomienia filmów z charakterystycznym dźwiękiem IMAX firmy DTS. Platforma ogłosiła, że celem wprowadzenia tego formatu jest „zachowanie pełnego zakresu dynamiki oryginalnego miksu dźwiękowego". Przedstawiciel DTS stwierdził, że dodanie tej funkcji do IMAX Emhanced sprawi, że widzowie otrzymają najlepsze wrażenia audio i wideo, jakie są możliwe do osiągnięcia na domowym sprzęcie.

Na czym obejrzymy?

Obraz IMAX dostępny jest z dowolnym urządzeniem, na którym możesz odpalić Disney+, jednak opcje lepszego dźwięku będą dostępne tylko dla „certyfikowanych urządzeń", których listę producent opublikuje. Znawcy stwierdzają, że na starcie powinny być to telewizory Sony i Hisense, a także amplitunery Denon, Marantz i JBL.

Czy jest to zmiana na tyle duża i rzutująca na doświadczenie odbiorcy jak się to producentowi wydaje? Wydaje się to raczej sprawą osobistą. Są ludzie, którzy większą uwagę przywiązują do najwyższej możliwej jakości obrazu i dźwięku, a niektórzy mogą nie zauważyć różnicy. Jednak jeśli należysz do tych osób, które szczycą się tym, że wieczorem na kanapie przed telewizorem są w stanie osiągnąć kinowe wrażenia z filmu, to pewnie poczujesz się zainteresowany tą opcją.

Źródło: theverge