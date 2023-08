Bolt wprowadza do aplikacji dla pasażerów i kierowców możliwość nagrywania dźwięku w trakcie przejazdów. Tymczasem konkurencyjny Uber nie wyklucza, że w Polsce przydałoby się także rejestrowanie obrazu.

Uber i Bolt to rywalizujący dostawcy usług transportowych, których wcale nie realizują. Ich rola sprowadza się do dostarczenia pasażerom i kierowcom odpowiedniej aplikacji. Oprogramowanie pozwala na kontakt tych dwóch stron, finalizację transakcji oraz kontrolę trasy. Pozostają jednak odpowiedzialni, jeśli usługa nie przebiega prawidłowo.

Monitoring pokładowy w Uber i Bolt

Z tego powodu aplikacje Uber i Bolt działają niczym szpiedzy. Kontrolują lokalizację samochodów, pasażerów i tożsamość kierowców. Bolt zamierza pod tym względem pójść o krok dalej. Jego aplikacja już za kilka dni otrzyma aktualizację, która dostarczy pasażerom i kierowcom funkcji nagrywania dźwięku w trakcie przejazdu.

Według najnowszych doniesień Rzeczpospolitej Uber dostrzega kontrowersyjność tego pomysłu.

Zarówno w Polsce, jak i w całej Europie temat rejestrowania audio i wideo budzi wiele wątpliwości interpretacyjnych, dlatego oceniamy możliwość wprowadzenia tej funkcji.

- Michał Konowrocki, dyrektor zarządzający ds. pasażerów w Uber CEE.

Konkurencja Bolta nie jest jednak tylko ostrożna. Przede wszystkim Uber jest w innym miejscu swojej drogi do wprowadzenia monitoringu pokładowego i widzi inną perspektywę. W przeciwieństwie do Bolt, bierze pod uwagę nie tylko nagrania audio, ale także rejestrowanie obrazu.

Problematyczny monitoring wokół nas

Monitoring w punktach usługowych jest współczesną normą. Nie wszędzie go jednak akceptujemy. W bankach i sklepach jego obecność potrafi nas cieszyć, ale nie w gabinecie stomatologicznym lub u urologa. Pod tym względem warto pamiętać, że przejazd taksówką to usługa transportowa, podobnie jak komunikacja publiczna, gdzie rejestracja pasażerów jest stosowana.

Istotne jest jednak co może się dziać z tak pozyskiwanymi danymi. Do momentu, kiedy Uber nie wprowadzi funkcji monitoringu w pojazdach nie ma czego krytykować. Monitoring audio na który zdecydował się Bolt także może działać w sposób, który nie narusza naszej prywatności. Przewoźnik chce jednak przechowywać jego dane na urządzeniach pasażerów i kierowców. Nie są one jego własnością i nie może ich w pełni kontrolować.

