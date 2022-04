Ukrainian FArmy to gamingowy granat, który udowadnia, że Battlefield jest zabawą dla leszczy. Jak zagrać za darmo i skutecznie orać rosyjskiego najeźdźcę zwykłym ciągnikiem rolniczym?

Ukrainian FArmy jeszcze pół roku temu mogło być jednym z wielu symulatorów rolniczych. Wkroczenie Rosjan na terytorium Ukrainy spowodowało, że nie jest to możliwe. Wyzwania w postaci żniw i braku miejsca w silosach z pszenicą od kilku tygodni są zwykłą mrzonką, a rolnicy podobnie jak reszta ludności cywilnej nie zastanawia się nad pogodą, tylko szansami na przetrwanie.

Absurd, tragedia, a także niepowtarzalna malowniczość tej sytuacji nie uszła uwadze ukraińskim twórcom gier. Główną inspiracją były błyskotliwe sukcesy ukraińskich właścicieli maszyn rolniczych, którzy regularnie udowadniają, że zwykły ciągnik jest w stanie z sukcesem przechwycić dowolny wojskowy demobil.

Gracze w Ukrainian FArmy także mogą spodziewać się prawdziwej jazdy bez trzymanki. Zamiast nudnych przejażdżek w czołgach i manewrów w łodziach podwodnych, serwuje się im brutalne spotkanie z efektami rosyjskiej taktyki wojskowej z pozycji kabiny silnika rolniczego.

Co należy do zadań ukraińskiego farmera?

Ukrainian FArmy to przede wszystkim oranie bez litości, a miarą sukcesu jest dobrze zaopatrzona stodoła. Z tą różnicą, że zamiast niespodzianek w punktach skupu, gracz musi się uporać z przechwytem rosyjskiego sprzętu wojskowego. W ograniczonym czasie należy oczyścić okolicę z czołgów oraz wozów opancerzonych i zasilić nimi swoje gospodarstwo. To wszystko przy wtórze ostrzałów artyleryjskich. Normą jest, że przyjmują one za cel zabudowania całkowicie cywilnej obory, zamiast porządnego wojskowego lotniska.

Jak zagrać za darmo w Ukrainian FArmy?

Ukrainian FArmy czeka w wylęgarni wszelkich indyków, czyli na platformie itch.io Bez opłat cieszyć się nią mogą właściciele maszyn z systemem operacyjnym Windows, MacOS oraz Linux.

Już teraz w pakiecie startowym fani tytułu mogą pobrać bonus w postaci eleganckiej ścieżki dźwiękowej. Spodziewać się można wschodniej nuty z subtelnymi nawiązaniami do radosnych pokrzykiwań charakterystycznych dla gamingowego zbieractwa. W przyszłości twórcy planują także aktualizacje mapy oraz zwiększenie wachlarza dostępnych modeli ciągników.

Dużym zainteresowaniem społeczności itch.io cieszy się grafika, rodząca nadzieję na multiplayer:

Niestety, te przypuszczenia nie mają potwierdzenia w deklarowanej przez autorów ścieżce rozwoju produkcji Ukrainian FArmy.

Dlaczego za Ukrainian FArmy warto sypnąć groszem?

Oprócz niesienia radości graczom, Ukrainian FArmy powstało w konkretnym celu. Deweloperzy chcą dzięki swojej produkcji zwrócić uwagę świata na trudną sytuację walczącej Ukrainy. Udostępniają więc grę za darmo, ale proszą o dobrowolne datki, które chcą przekazać na uzbrojenie oraz pomoc humanitarną dla ludności cywilnej.

