Just Die Already oraz Paradigm to tytuły kolejnych gier, jakie mogą przypisywać do swoich bibliotek posiadacze kont w sklepie Epic Games Store. Warto?

Just Die Already i Paradigm za darmo na Epic Games Store

Nie da się nie zauważyć, że mocno zmieniły się klimaty względem zeszłego tygodnia, podczas którego rozdawano survival horror Amnesia: Rebirth. Just Die Already i Paradigm to gry z zupełnie innych gatunków i chyba w zamyśle mające nie straszyć, ale śmieszyć. Niekoniecznie jednak nadają się dla najmłodszych graczy.

O samej zabawie oferowanej przez te tytuły nieco więcej poniżej. Tu nadmieńmy jeszcze, że jeśli chodzi o czas trwania oferty to mowa o standardzie przy cyklicznym rozdawnictwie Epic Games Store. Just Die Already i Paradigm można przypisywać do konta przez tydzień, do 5 maja do godziny 17:00 naszego czasu.

Krwawe walki emerytów

Just Die Already zostało sklasyfikowane jako PEGI 16. I to pomimo tego, że jest to gra zręcznościowa, a w rolach głównych występują mieszkańcy domu spokojnej starości.

Niewiele tu jednak spokoju, emeryci toczą bowiem walki na śmierć i życie i to bardzo brutalne. Wyłamanie rąk i nóg jest normą, a arsenał okazuje się nie mniej obszerny co w niejednej strzelance. Po co to wszystko? W celu gromadzenia nagród i zdobycia miejsca w domu spokojnej starości z prawdziwego zdarzenia. Akcja rozgrywa się bowiem w świecie, w którym brakuje młodych ludzi, a tym samym i emerytur, co swoją nie brzmi już tak niewiarygodnie.

DUPA w Paradigm

Paradigm to natomiast klasyczna przygodówka typu point and click z surrealistyczną grafiką 2D. Fabuła przenosi graczy do roku 2026, na tereny postapokaliptycznego wschodnioeuropejskiego kraju Krusz. To właśnie tam działa korporacja DUPA zajmująca się badaniami genetycznymi. Główny bohater to genetycznie zmodyfikowany młodzieniec, nieudany efekt testów wspomnianej firmy.

Chęć zemsty i kolejna krwawa rozgrywka? Nie tym razem. Paradigm (bo tytuł gry to także imię głównego bohatera) marzy o zostaniu najlepszym artystą muzyki elektronicznej, jakiego widział świat. Twórcy obiecywali nie tylko najbrzydszego bohatera w grach, ale też szereg dziwnych postaci na jego drodze i sporą dawkę czarnego humoru. Teraz można sprawdzić za darmo, czy dotrzymali słowa.

Źródło: epicgames