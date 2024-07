Zmodyfikowane robaki przekształcą CO2 w pokarm dla ludzi i zwierząt

Firma NovoNutrients przekształca CO2 w białko za pomocą robaków. Planowane jest uruchomienie pilotażowej fabryki w San Francisco. Technologia może zrewolucjonizować rynek karmy dla zwierząt i alternatywnych źródeł białka.

NovoNutrients to innowacyjny startup, który specjalizuje się w przekształcaniu dwutlenku węgla (CO2) w białko za pomocą mikroorganizmów. Firma wykorzystuje zaawansowane techniki fermentacji i biotechnologii, aby tworzyć zrównoważone źródła białka, które mogą być wykorzystywane w żywności dla ludzi oraz paszach dla zwierząt. NovoNutrients planuje uruchomienie pilotażowej fabryki w rejonie zatoki San Francisco, mającej na celu produkcję białka na skalę komercyjną. Ich innowacyjny proces ma potencjał zrewolucjonizować rynek alternatywnych źródeł białka, oferując ekologiczne rozwiązania dla przemysłu spożywczego i paszowego.

Innowacyjny sposób przekształcania CO2 w pokarm

David Tze i jego firma NovoNutrients pracują nad nowatorską metodą przekształcania dwutlenku węgla w białko za pomocą mikroorganizmów. Startup dąży do zbudowania pilotażowej fabryki w rejonie zatoki San Francisco, która będzie produkować białko dla firm poszukujących alternatywnych źródeł. Jak informuje TechCrunch, NovoNutrients zebrało 18 milionów dolarów w rundzie finansowania Series A, prowadzonej przez australijską firmę Woodside Energy oraz CM Venture Capital.

Rozwój technologii i plany produkcji

Firma NovoNutrients spędziła ostatni rok na przygotowaniach do budowy zakładu pilotażowego, w tym na udoskonalaniu projektu bioreaktora. W przeciwieństwie do wielu konkurentów, NovoNutrients używa cieńszych, pętlowych cylindrów, co zmniejsza zużycie energii potrzebnej do mieszania gazów. Firma dostosowuje szczepy mikroorganizmów do przetwarzania różnych mieszanek gazów, stosując techniki biologii syntetycznej lub ewolucyjne.

NovoNutrients planuje zarabiać głównie na sprzedaży mikroorganizmów oraz licencjonowaniu technologii. „Będziemy również zajmować się marketingiem i rozwojem biznesu dla tych produktów,” powiedział Tze. Pilotażowy zakład ma dostarczyć dane, które przekonają inwestorów do inwestycji w komercyjną skalę fermentacji.

Skupienie się na rynku karmy dla zwierząt

Zaskakująco, firma skupiła się ostatnio na rozmowach z producentami karmy dla zwierząt. Jak stwierdził Tze, sektor karmy dla zwierząt szybciej dostrzega korzyści płynące z alternatywnego białka. Według danych U.S. Bureau of Labor Statistics, wydatki na zwierzęta wzrosły o 78% od 2013 do 2021 roku, co pokazuje rosnącą gotowość konsumentów do płacenia za wysokiej jakości składniki. Białko produkowane przez NovoNutrients może być atrakcyjnym rozwiązaniem dla zwierząt z alergiami pokarmowymi.

Źródło: TechCrunch