Wygodne, dobrze grające słuchawki nauszne z bardzo dobrą redukcją hałasu to zawsze spory wydatek. Stare, dobre Bose Quietcomfort SE w cenie znacznie poniżej 1000 złotych to promocja w sam raz na dwudzionek.

Aktywna redukcja hałasu to, obok łączności przezprzewodowej, chyba najbardziej przydatne technologiczne udogodnienie w słuchawkach, jakie nam zaserwowała w ostatnich latach branża audio. Dobry noise cancelling (ten cyfrowy, a nie wynikający z wygłuszenia nausznikami) to prawdziwe błogosławieństwo w świecie, w którym jesteśmy nieustannie przebodźcowani i atakowani hałasem. Słuchawki z dobrym ANC potrafią odciąć od świata i zanurzyć nas po czubek głowy w muzyce albo w błogiej ciszy. Jeśli towarzyszy temu dobry tryb transparentny, wychwytujący wybrane dźwięki z zewnątrz, takie jak mowa ludzka czy dzwonek do drzwi, a do tego słuchawki mają dobre brzmienie i wygodną konstrukcję, to już prawdziwa poezja. Takie słuchawki są prawdziwie uniwersalne - nadają się do domu, do biura, na dwór, do środków komunikacji miejskiej, a na upartego nawet do uprawiania niektórych sportów.

Bose to marka która wyjątkowo wcześnie postawiła na dobre wygłuszanie hałasu w swoich słuchawkach i zdecydowanie należy do czołówki producentów słuchawek wokółusznych z dobrym ANC. Model Bose Quietcomfort 45 SE jest wprawdzie jednym ze starszych modeli, jednak wciąż utrzymuje się w rynkowej czołówce. Niestety także pod kątem ceny, bowiem kupując te niewykle wygodne słuchawki trzeba liczyć się zazwyczaj z kwotą około 1000 złotych. Aktualna promocja jest więc zdecydowanie warta uwagi, jeśli nie chcemy wydawać aż tak wiele, a zależy nam na jakości. Bose Quietcomfort SE można dziś zakupić w rewelacyjnej cenie 779 złotych na stronie Euro Rtv Agd oraz na Amazon.pl.

Cechy słuchawek:

240 gramów

zasięg do 9 metrów (Bluetooth: 5.1)

czas pracy do 22h (z włączonym ANC)

tryb Aware (tryb przepuszczający odgłosy z otoczenia)

15 minut ładowania daje 3h pracy

w komplecie przewód audio oraz miękkie etui

multipoint (możliwość sparowania z dwoma urządzeniami - np. telefon i laptop)

możliwość rozmów telefonicznych poprzez BT

Linki do promocji znaleźć można tutaj:

