Unboxingi sprzętu komputerowego cieszą się ogromną popularnością w Internecie. Co jednak powiedzielibyście na… unboxing 3520 nowiutkich procesorów AMD? Firma AOKZOE nagrała filmik, w którym odpakowała dostawę procesorów Ryzen 7 6800U.

AOKZOE A1 – pierwsza konsola z procesorem Ryzen 7 6800U

AOKZOE to firma, która opracowała przenośną konsolę A1 – projekt ruszył jako zbiórka na Kickstarterze i szybko zakończył się wielkim sukcesem (projektanci zebrali ponad 1 mln dolarów!). Pierwsze egzemplarze konsoli już trafiły do testerów, ale dostawa zamówionych egzemplarzy została zaplanowana na wrzesień tego roku.

Konsola została wyposażona w 8-calowy ekran IPS o rozdzielczości 1920 x 1200 px, ergonomiczne joysticki oraz zaawansowany system wibracji. Konstrukcję napędza energooszczędny procesor AMD Ryzen 7 6800U z grafiką Radeon 680M (RDNA 2). Oprócz tego zastosowano 16 lub 32 GB pamięci LPDDR5 oraz dysk SSD NVMe o pojemności do 2 TB. Przygotowano też dwie wersje pojemności akumulatora.

Całość działa pod obsługą systemu Windows 11. Projektanci chwalą się, że A1 pozwoli na komfortową rozgrywkę w nowszych grach takich jak: Cyberpunk 2077, Elden Ring czy Forza Horizon 5 (w bardziej wymagających tytułach konieczne będzie obniżenie rozdzielczości do 1280 x 800 px). Dostępny jest też tryb Turbo, który zwiększa limit mocy dla procesora.

Unboxing 3000 procesorów AMD

Tak się składa, że firma AOKZOE niedawno otrzymała od AMD dostawę 3520 procesorów. Co można zrobić z taką ilością sprzętu? Oczywiście nagrać ciekawy filmik z unboxingiem.

Co prawda mamy do czynienia z mobilnymi układami, więc to nie to samo co odpakowywanie normalnych, desktopowych części, ale ilość procesorów robi ogromne wrażenie – na stole znalazły się 22 pudła, z których każde zawiera 160 procesorów Ryzen 7 6800U (łącznie daje to 3520 procesorów).

Całość oczywiście musi być jeszcze poskładana „do kupy”. Układy trafią na linię produkcyjną, gdzie zostaną wlutowane na płytkę drukowaną konsoli.

Źródło: AOKZOE