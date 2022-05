UPC i Play w dwa miesiące po sfinalizowaniu procedury zakupu tego pierwszego przez Play, odsłaniają karty. A są to nowe oferty promocyjne na usługi jednego i drugiego operatora. Firmy zachęcają do ich łączenia oferując od kilku miesięcy do nawet dwóch lat sporych rabatów

Jeśli korzystacie z usług UPC i właśnie zastanawialiście się, czy aby nie kupić abonamentu na telefon i internet 5G w Play, albo też macie już usługi w Play, ale właśnie zainteresowała was oferta internetu i telewizji kablowej w UPC, to teraz jest ten dobry moment, by to zrobić. Oto pierwsza oferta Play i UPC, zaprezentowana po wykupieniu tego drugiego operatora przez Play.

Dotyczy to zarówno użytkowników indywidualnych jak i biznesowych. Często takie oferty w ostatecznym rozliczeniu nie są szczególnie atrakcyjne. Jednakże tym razem połączenie może przynieść sporo oszczędności.

W punkcie obsługi klienta UPC zamówisz usługi Play, a w punkcie Play usługi UPC

Oczywiście trzeba najpierw się upewnić, czy wybór takiej oferty nie wpłynie na konieczność zmiany posiadanego numeru telefonu lub też nie zakłóci biegu oferty promocyjnej, z której aktualnie korzystamy u jednego z operatorów.

To wszystko jest do dogadania już w punktach sprzedaży lub u doradców klienta. Dlatego najbezpieczniej czuć się mogą osoby, które mają już usługi UPC lub Play po okresie umowy promocyjnej (bądź utrzymaniowej) i chcą dokupić usługi Play lub UPC, albo Ci użytkownicy, którzy zaplanowali przesiadkę z innego niż UPC i Play operatora w przypadku każdej z usług.

A teraz oferta jaką wspólnie przedstawiły UPC i Play dla różnych scenariuszy.

Wybierasz usługi UPC i zyskujesz 2 lata abonamentu w Play bez opłat

Abonament Play M, który zawiera rozmowy, SMS, MMS bez limitu oraz 60 GB internetu 5G w telefonie, może być nasz na dwa lata za darmo jeśli wcześniej zdecydujemy się kupić 1 Gbps łącze internetu wraz z telewizją w UPC. Poniżej na ilustracji dostępne zestawienia usług, które gwarantują wspomnianą korzyść.

Gdyby kupić te usługi oddzielnie, to za abonament Play M należałoby płacić co miesiąc 60 zł w przypadku jednego użytkownika. Po połączeniu usług UPC i Play ta część abonamentu na dwa lata odpada. Za to trzeba będzie wciąż zapłacić 30 zł za każdego kolejnego użytkownika Play M w ramach jednego konta.



Oferta dla klientów indywidualnych

Wybierasz ofertę w Play i dostajesz 2 lata UPC bez opłat

Można połączyć usługi także na odwrót, czyli decydując się na usługę PLAY HOMEBOX (rozmowy, SMS, MMS bez limitu oraz 150 GB internetu 5G) lub internet bezprzewodowy 5G z 200 GB transferu z pełną prędkością. W takiej sytuacji, UPC da nam dwa lata internetu 300 Mbps i telewizję Start z 35 kanałami.

Normalnie ofertowana przez UPC usługa kosztuje 49,99 złotych. Przy połączeniu usług przez dwa lata tej opłaty nie będzie.

Klienci biznesowi także mogą liczyć na dwa lata abonamentu bez opłat

Powyżej opisane oferty dla wybierających usługi w UPC lub w Play, działają także w przypadku odbiorców biznesowych. Z ta różnicą, że mamy tu inne nazwy pakietów i nieco inne opłaty. Ale wciąż dwa lata jednej z usług bez opłat to dobry wybór.



Oferta dla firm

Dokup usługi u drugiego operatora, gdy jesteś w Play lub UPC, a dostaniesz 9 miesięcy rabatu

Ostatnia możliwość dotyczy obecnych klientów UPC lub Play. W ich przypadku dokupienie usług u drugiego operatora może dać nam 9 miesięcy całkowitego rabatu na dokupioną usługę. Korzyść zależy od wybranej oferty, a maksymalny miesięczny upust w przypadku klientów indywidualnych sięgnie 119,99 zł, a biznesowych 100 zł + VAT.



Oferta dla klienta indywidualnego



I dla firm

Źródło: Play, UPC