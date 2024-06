Rząd Stanów Zjednoczonych zakazuje sprzedaży antywirusa Kaspersky. To pierwszy taki przypadek w historii kraju, jednak urzędnicy argumentują, że oprogramowanie zagraża bezpieczeństwu narodowemu Stanów Zjednoczonych.

Poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa

W czwartek, rząd Stanów Zjednoczonych ogłosił decyzję o zakazie sprzedaży antywirusa Kaspersky na terenie kraju, apelując jednocześnie do Amerykanów o zmianę dostawcy oprogramowania antywirusowego.

Departament Handlu USA uzasadnił tę decyzję, twierdząc, że firma Kaspersky stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego oraz prywatności użytkowników, argumentując to rosyjskim pochodzeniem firmy.

"Rosja wykazała, że ma nie tylko zdolność, ale i zamiar wykorzystywania rosyjskich firm takich jak Kaspersky do zbierania i wykorzystywania do celów wojskowych osobistych informacji Amerykanów. To zmusza nas do podjęcia dzisiejszych działań,” powiedziała sekretarz handlu USA, Gina Raimondo, podczas rozmowy z reporterami, jak podaje Tech Crunch.

USA zakazały sprzedaży antywirusa Kaspersky

Zakaz ma wejść w życie 20 lipca 2024 r. Oznacza on, że Kaspersky później nie będzie mógł sprzedawać swojego oprogramowania amerykańskim konsumentom oraz przedsiębiorstwom, lecz do 29 września firma będzie mogła jeszcze dostarczać aktualizacje oprogramowania i bezpieczeństwa istniejącym klientom.

Podkreślając powagę sytuacji, Raimondo zaznaczyła: "Oznacza to, że wasze oprogramowanie i usługi będą się pogarszać. Dlatego zdecydowanie rekomenduję, abyście natychmiast znaleźli alternatywę dla Kaspersky".

Mimo ogłoszonego zakazu, amerykańscy użytkownicy oprogramowania Kaspersky nie naruszają prawa. Jednak Departament Handlu wyraźnie zaleca natychmiastowe zaprzestanie korzystania z tego oprogramowania. W celu informowania konsumentów Departament Bezpieczeństwa Krajowego oraz Departament Sprawiedliwości mają za zadanie poinformować amerykańskich konsumentów, a rząd ma również uruchomić specjalną stronę internetową.

Decyzja ta jest najnowszym krokiem w długiej serii działań rządu USA przeciwko firmie Kaspersky, mającej swoją siedzibę w Moskwie. Już we wrześniu 2017 roku administracja Trumpa zakazała agencjom federalnym korzystania z oprogramowania Kaspersky, obawiając się o możliwość wykorzystania firmy przez rosyjskie agencje wywiadowcze.

Według raportu The Wall Street Journal z kwietnia 2023 roku, decyzja o zakazie była rozważana od zeszłego roku. Pomimo ogromnej bazy ponad 400 milionów indywidualnych użytkowników i ponad 240 000 klientów korporacyjnych na całym świecie, firma Kaspersky stoi przed wyzwaniem utraty znaczącego rynku w USA, gdzie ma wielu klientów, w tym organizacje infrastruktury krytycznej oraz jednostki samorządu lokalnego.

Warto dodac, że w Polsce sprzedaż oprogramowania Kaspersky została wstrzymana już w 2022 r. Jeśli szukacie alternatywy, zerknijcie do naszego zestawienia darmowych antywirusów.

Źródło: Tech Crunch