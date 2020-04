Premiera nowych procesorów Intel zbliża się coraz większymi krokami, a my poznajemy coraz więcej szczegółów o nowych jednostkach. Ostatnie przecieki mogą być dla Was wyjątkowo ciekawe, bo dotyczą cen nowych jednostek.

Intel może zaskoczyć cenami procesorów Core 10. generacji

Choć do premiery modeli Comet Lake-S pozostało jeszcze trochę czasu (według ostatnich przecieków, ma ona nastąpić dopiero w maju), część sklepów już rozpoczęła przedsprzedaż nowych jednostek. Nas zainteresowała oferta jednego z kanadyjskich sklepów, gdzie ujawniono ceny modeli Core i9-10900K, Core i7-10700K i Core i7-10700.

Dokładne wartości pewnie nie będą Wam nic mówić (no chyba, że mieszkacie w Kanadzie), ale najważniejsze jest odniesienie do odpowiedników z obecnej serii Coffee Lake-S: Core i9-9900K, Core i7-9700K i Core i7-9700 – ceny modeli z danego segmentu są takie same.

Można zatem podejrzewać, że nowe procesory Intela będą dużo atrakcyjniejsze dla klientów – zostaną podobnie wycenione do obecnych modeli, ale zaoferują więcej rdzeni/wątków i wyższe taktowanie. O obniżce cen danych segmentów, jak przy nowych modelach Core X, raczej możemy zapomnieć.

Model Rdzenie/

wątki Taktowanie/

Boost Kontroler pamięci Pamięć L3 Grafika TDP OC Core i9-10900K 10/20 3,7/5,2 GHz

*5,3 GHz Velocity Boost DDR4-2933 20 MB UHD 630 125 W TAK Core i9-10900KF 10/20 3,7/5,2 GHz

*5,3 GHz Velocity Boost DDR4-2933 20 MB - 125 W TAK Core i9-10900 10/20 3,7/5,2 GHz

*5,3 GHz Velocity Boost DDR4-2933 20 MB UHD 630 65 W NIE Core i9-10900F 10/20 3,7/5,2 GHz

*5,3 GHz Velocity Boost DDR4-2933 20 MB - 65 W NIE Core i7-10700K 8/16 3,8/5,1 GHz DDR4-2933 16 MB UHD 630 125 W TAK Core i7-10700KF 8/16 3,8/5,1 GHz DDR4-2933 16 MB - 125 W TAK Core i7-10700 8/16 3,8/5,1 GHz DDR4-2933 16 MB UHD 630 65 W NIE Core i7-10700F 8/16 3,8/5,1 GHz DDR4-2933 16 MB - 65 W NIE Core i5-10600K 6/12 4,1/4,8 GHz DDR4-2666 12 MB UHD 630 125 W TAK Core i5-10600KF 6/12 4,1/4,8 GHz DDR4-2666 12 MB - 125 W TAK Core i5-10600 6/12 3,3/4,8 GHz DDR4-2666 12 MB UHD 630 65 W NIE Core i5-10500 6/12 3,1/4,5 GHz DDR4-2666 12 MB UHD 630 65 W NIE Core i5-10400 6/12 2,9/4,3 GHz DDR4-2666 12 MB UHD 630 65 W NIE Core i5-10400F 6/12 2,9/4,3 GHz DDR4-2666 12 MB - 65 W NIE Core i3-10320 4/8 3,8/4,6 GHz DDR4-2666 8 MB UHD 630 65 W NIE Core i3-10300 4/8 3,7/4,4 GHz DDR4-2666 8 MB UHD 630 65 W NIE Core i3-10100 4/8 3,6/4,3 GHz DDR4-2666 6 MB UHD 630 65 W NIE specyfikacja nieoficjalna

Procesory Intel vs AMD - szykuje się zacięte starcie

Czy AMD ma się czego obawiać? Pierwsze testy wydajności pokazują, że układy Core 10. generacji wydajnościowo zbliżą się do modeli Ryzen 3000. Z drugiej strony będą one wymagały zakupu nowej płyty głównej pod LGA 1200, a i nie obejdzie się bez dobrego chłodzenia. W tym roku spodziewamy się też nowych jednostek AMD - modeli Ryzen 4000.

W takiej sytuacji wybór może nie być prosty. Czekamy zatem z wyrokiem na oficjalną premierę, ceny i oczywiście testy wydajności. Stay tuned :)

Źródło: Twitter @ momomo_us

