Marzysz o wybraniu się na EURO 2020? Jest szansa na zgarnięcie Złotego Biletu. Nie trzeba nawet robić wiele, ale przydadzą się pokłady kreatywności i trochę szczęścia.

vivo i Jerzy Dudek rozdają bilety na EURO 2020

Dlaczego akurat vivo? Cóż, firma jest jednym z partnerów EURO 2020, a zorganizowana akcja to również część świętowania europejskiej premiery X60 Pro. To oficjalny smartfon EURO 2020, który świetnie wpisuje się w hasło #PerfectShot. Ma dobry aparat fotograficzny z optyką ZEISS i udoskonalonym gimbalem, a więc powinien pozwalać użytkownikom na robienie doskonałych zdjęć, dokumentujących chociażby niezapomniane chwile na wielkiej piłkarskiej imprezie.

Pojawienie się na niej kibicom umożliwia np. Złoty Bilet vivo. To właśnie on jest tutaj do wygrania. Pozwoli obejrzeć na żywo mecz grupowy Polski z Hiszpanią w Sewilli, a także wszystkie mecze z udziałem polskiej reprezentacji po jej ewentualnym wyjściu z grupy.

Jak wygrać Złoty Bilet vivo?

Konkursowe założenia nie są skomplikowane. Aby wygrać omawiane bilety wystarczy odpowiedzieć na pytanie: „Co oznacza dla Ciebie piłka nożna?” i zaobserwować profil vivo na Instagramie.

To właśnie tam trzeba też zamieścić swoją odpowiedź. Nagradzane będą zapewne te najbardziej kreatywne, a więc zainteresowanym pozostaje życzyć ciekawych pomysłów i szczęścia podczas wyłaniania zwycięzcy.

Źródło: vivo