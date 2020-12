Telefony vivo Y20s oraz vivo Y70 dzieli 300 zł różnicy cenowej. Porównaj je i sprawdź który model jest lepszy dla Ciebie. Jakimi cechami wyróżniają się i jakie mają najważniejsze zalety. Czy warto dopłacić, a może zaoszczędzić? Przekonaj się.

vivo Y20s i Y70 - oba mają asy w rękawie

Jedną z najfajniejszych rzeczy w tanich telefonach jest to, że pod niektórymi względami są lepsze niż telefony flagowe. Weźmy choćby czas pracy na baterii. Modele za kilka tysięcy złotych mają bardzo wysoką wydajność, ale zazwyczaj pracują około jednego dnia na baterii. Tymczasem telefon do około 1000 zł często wytrzymuje 2, a nawet 3 dni. Dla większości osób jest to ogromna zaleta.

Ponadto smartfon za “tysiaka” lub tańszy jest po prostu opłacalny. Weźmy na przykład dwa modele: vivo Y20s za 799 zł i vivo Y70 za 1099 zł. Mają one większość funkcji których potrzebujemy na co dzień. Mogą robić dobre zdjęcia i filmy, można nimi płacić zbliżeniowo w sklepach, bez problemu uciągną nawigację GPS, mają dual SIM, klasyczne wyjście słuchawkowe mini jack 3,5 mm, duże wyświetlacze, szybkie Wi-Fi i nowoczesne systemy które zaskakująco sprawnie działają.

Spędziłem z nimi parę tygodni i muszę przyznać, że oba są dobre, choć poleciłbym je osobom o nieco innych oczekiwaniach. Czym się różnią? Który z nich jest lepszy dla Ciebie? Zapraszam do porównania vivo Y20s i Y70.

