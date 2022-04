Jeśli szukacie nowego smartfona, to być może zainteresujecie się jednym z modeli od vivo? Coraz popularniejszy u nas producent kusi obecnie świąteczną promocją.

Wielkanocna promocja na smartfony vivo

vivo V21 5G: do 400 zł taniej, w cenie 1399 zł

vivo Y72 5G: do 150 zł taniej, w cenie 1149 zł

Jak widać, padło tutaj na dwa modele ze średniego segmentu. Zdecydowanie więcej ma do zaoferowania vivo V21 5G, w przypadku którego mamy też do czynienia z zauważalnie bardziej kuszącym rabatem. To konstrukcja z 6.44-calowym ekranem AMOLED Full HD+ z odświeżaniem 90Hz, a także procesorem MediaTek Dimensity 800U i 8 GB pamięci RAM. Dodatkowo może pochwalić się modułem do obsługi sieci 5G, baterią 4000 mAh z ładowaniem 33W i potrójnym aparatem głównym z OIS, który w naszych testach wypadł naprawdę dobrze. O jakości zdjęć, ale też o wielu innych kwestiach więcej dowiecie się z naszej recenzji V21 5G.

vivo Y72 5G jest wyposażony nieco słabiej, przygotowany rabat też nie jest tak wysoki, ale i 150 złotych oszczędności piechotą nie chodzi. To smartfon z 6.58-calowym ekranem IPS Full HD+ o standardowej częstotliwości odświeżania 60 Hz, procesorem MediaTek Dimensity 700, ale też sporymi zasobami pamięci - 8 GB RAM i 128 GB przestrzeni na dane. Możliwości fotograficzne są nieco skromniejsze (choć sama konfiguracja obiektywów podobna), a bateria pojemniejsza, bo licząca 5000 mAh, ale obsługująca wolniejsze ładowanie 18W.

Zainteresowani którymś z wymienionych modeli powinni odnotować, że promocja potrwa do 19 kwietnia (lub do wyczerpania zapasów).

Cały czas trwa też promocja na nowego vivo V23 5G

Przy okazji producent przypomina, że można jeszcze skorzystać z oferty specjalnej na nowego vivo V23 5G. Do 25 kwietnia jest on oferowany w cenie 2499 złotych w zestawie ze słuchawkami vivo TWS 2 ANC.

Źródło: vivo