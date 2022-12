Czternasty dzień świątecznego rozdawnictwa w sklepie Epic Games Store przyniósł nam możliwość zgarnięcia gry Mortal Shell.

Mortal Shell za darmo na Epic Games Store

To już przedostatni dzień z darmowymi grami, jakie zostały zaplanowane w celu uatrakcyjnienia świątecznej wyprzedaży na Epic Games Store. Lista objęła do tej pory Bloons TD 6, Horizon Chase Turbo, Costume Quest 2, Sable, Them's Fightin' Herds, Wolfenstein: The New Order, LEGO Builder's Journey, zestaw Fallout Classic Collection, Encased, Metro: Last Light Redux, Death Stranding, F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch oraz Severed Steel.

Dziś mocno zmieniamy klimaty, ponieważ zainteresowanym udostępniono Mortal Shell, mroczny souls-like autorstwa studia Cold Symmetry. Można przypisywać go do swojego konta do jutra do godziny 17:00 polskiego czasu.

Mortal Shell zwiastun

Warto zagrać w Mortal Shell?

Mortal Shell zadebiutował w 2020 roku i spodobał się większości recenzentów. Graczy podzielił nieco bardziej, aczkolwiek i w ich przypadku oceny okazały się w większości pozytywne. Jeśli mieliście wątpliwości co do tego tytułu i nie byliście przekonani do zakupu, to teraz można poznać go za darmo.

To propozycja przede wszystkim dla sympatyków RPG akcji o wyższym poziomie trudności oraz klimatów mrocznego fantasy. Zdewastowany świat, ciekawy system rozwoju bohatera, liczni i wymagający przeciwnicy czczący enigmatycznych bogów i przede wszystkim bardzo satysfakcjonująca mechanika starć, to najczęściej przewijało się w recenzjach Mortal Shell. Całiem niezła wizytówka gry, prawda?

Źródło: Epic Games Store