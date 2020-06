Choć rozgrywać będzie się w mroźnych sceneriach, Wasteland 3 jest jedną z najgorętszych produkcji na horyzoncie. Doczekała się ostatnio zupełnie nowego zwiastuna, który zdecydowanie może was zainteresować.

W postapokaliptycznym Kolorado, do którego zapraszają nas twórcy Wasteland 3, każda decyzja ma znaczenie i niezwykle istotne jest to, z kim się trzyma. Nowy zwiastun, przygotowany z okazji wydarzenia Summer of Gaming, pozwala nam poznać poszczególne frakcje, jakie będziemy mieli do wyboru, a są to mianowicie:

Patriarch’s Marshals

Gippers

Hundred Families

Refugees

Payasos

Scar Collectors

Godfishers

Dorseys

Jesteście zainteresowani tym, by dowiedzieć się nieco więcej o tych frakcjach (a w szczególności o trzech pierwszych)? W takim razie koniecznie obejrzyjcie poniższy zwiastun tej (zbliżającej się wielkimi krokami) drużynowej gry RPG studia inXile Entertainment.

Zobacz najnowszy zwiastun Wasteland 3, prezentujący poszczególne frakcje:

Na Wasteland 3 czekamy już od prawie czterech lat i poczekamy jeszcze kilka miesięcy. Premiera została zaplanowana na 28 sierpnia i tego właśnie dnia gra zasili katalogi Xbox One, PlayStation 4 i PC. Jeśli interesuje was ta ostatnia wersja, to koniecznie sprawdźcie wymagania sprzętowe. Wiecie już, po której stronie się opowiecie?

Źródło: IGN, VG247, informacja własna

