Jeśli gry są twoją pasją, to What’s gaming on? jest miejscem, które musisz poznać. Zaglądaj tam, a nie ominie cię żadna ważna wiadomość ani żadna godna uwagi premiera.

benchmark.pl wyjaśnia, what’s gaming on

Dziś rozpoczynają się targi PGA 2021. Równocześnie startuje nasza strefa What’s gaming on? – informacyjne centrum dla gracza, niezależnie od tego, czy odwiedza Poznań Game Arena, czy też nie.

Choć oczywiście zachęcamy do tego, by wpaść na targi PGA 2021, bo czekają tam rozmaite atrakcje – możesz pograć w najnowsze gry, zobaczyć na żywo najnowszy sprzęt, obejrzeć rozgrywki e-sportowe, a także wziąć udział w wielu imprezach towarzyszących. Przypominamy jeszcze tylko, że wydarzenie potrwa do 24 października i już wracamy do tematu…

Co znajdziesz w strefie What’s gaming on?

W strefie What’s gaming on? znajdziesz najnowsze wieści ze świata gier i szeroko rozumianej branży elektronicznej rozrywki, W trzymaniu ręki na pulsie pomoże ci też nasze kalendarium wydarzeń, w którym wyróżniamy najważniejsze premiery gier i imprezy – na czele z Poznań Game Arena 2021, rzecz jasna.

What’s gaming on? to także artykuły, dzięki którym skomponujesz idealny zestaw do gier i dobierzesz peryferia, które pozwolą ci pokazać, jak dobrym jesteś graczem. Polecamy tam najlepsze urządzenia gamingowe – myszki, klawiatury, słuchawki i monitory. To sprzęt, który przetestowaliśmy – możesz mieć pewność, że wiemy, o czym mówimy.

rozGRYwamy to za Ciebie!

Hasłem strefy What’s gaming on? jest „rozGRYwamy to za Ciebie!”, bo też dokładnie tak jest. Wybieramy najciekawsze publikacje, najważniejsze informacje i najbardziej godne polecenia produkty, żeby ułatwić ci pozostawanie na bieżąco. Z nami będziesz zawsze dobrze poinformowany!

Źródło: informacja własna