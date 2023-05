WhatsApp dodał „Blokadę czatu”. To nowa funkcja stworzona po to, by odpowiednio chronić najbardziej osobiste rozmowy.

„Blokada czatu” w aplikacji WhatsApp

W aplikacji WhatsApp pojawiła się nowa opcja, która szczególnie zainteresuje osoby, chcące zatroszczyć się o prywatność. Nazywa się „Blokada czatu” i umożliwia dodatkowe zabezpieczenie dostępu do wybranych konwersacji. Po aktywacji tej funkcji rozmowa z daną osobą znika z głównej listy czatów, a treść kolejnych wiadomości nie pojawia się w powiadomieniach.

Aby uzyskać dostęp do zablokowanego czatu, należy się dodatkowo uwierzytelnić. Aktualnie opcje są dwie: można wpisać hasło do telefonu albo też skorzystać z narzędzia biometrycznego, takiego jak odcisk palca. Na oficjalnym blogu możemy przeczytać, że niebawem zostanie dodania trzecia opcja, polegająca na utworzeniu dodatkowego hasła, niezależnego od tego do telefonu.

Funkcja blokowania czatów jest już udostępniana falami i trafia do kolejnych użytkowników – zarówno korzystających z Androida, jak i iOS-a. To kolejne rozwiązanie służące prywatności i bezpieczeństwu, po szyfrowaniu end-to-end czy „znikających wiadomościach”.

Źródło: WhatsApp Blog