Wiedźmin 3: Dziki Gon dotarł na kilka platform, o czym zresztą pewnie dobrze wiecie. Nie ma w ich gronie PlayStation 1, ale czy ktoś zastanawiał się co zobaczylibyśmy gdyby jednak było?

Wiedźmin 3 na PlayStation 1

Niektórzy nie tylko się nad tym zastanawiali, ale też zmienili myśli w coś dla szerszej publiczności. Znów przypomniał o sobie Anders Lundbjörk, który nie tak dawno zaprezentował swoją wizję Cyberpunk 2077 na PlayStation 1. Dokładnie tę samą technikę zastosował w przypadku Wiedźmin 3: Dziki Gon i sceny, którą można było oglądać na wielu materiałach promujących ten tytuł. Autor nieco ją jednak zmienił, bo prócz ciekawych efektów wizualnych mających przypomnieć starsze czasy celował też w drobną dawkę humoru. Jak wyszło? Oceńcie sami.

Warto przypomnieć, że Wiedźmin 3: Dziki Gon trafi na PlayStation 5

Premiery gry na wiekowej konsoli nie ma co oczekiwać, trudno zresztą przypuszczać, aby dla wielu było to coś szczególnie interesującego. Co innego jeśli mówić o wersji na PlayStation 5. I tutaj nie trzeba liczyć na fanowskie projekty, bo Wiedźmin 3: Dziki Gon na PlayStation 5 i Xbox Series X trafi oficjalnymi kanałami.

Stosowną aktualizację studio CD Projekt RED zapowiedziało już jakiś czas temu, premiera ma odbyć się w tym roku. Gracze posiadający Wiedźmin 3: Dziki Gon w swojej kolekcji (a jest ich przecież naprawdę wielu) nie będą musieli za nią płacić.

Źródło: Anders Lundbjörk

