O Cyberpunk 2077 wciąż mówi się wiele, ostatnio głównie bardzo poważnie. Święta to jednak dobra okazja do rozluźnienia atmosfery.

Cyberpunk 2077 na PlayStation 1, też z bugami

Cyberpunk 2077 zadebiutował 10 grudnia trafiając na PC z Windows, do usługi Google Stadia oraz na konsole Xbox One, PlayStation 4, Xbox Series X/S i PlayStation 5. Na słabszych sprzętach radzi sobie bardzo kiepsko, to właśnie wersje na Xbox One i PlayStation 4 są najbardziej krytykowane i najczęściej zwracane do sklepów. Trudno wyobrazić sobie grę na jeszcze starszym sprzęcie?

Niekoniecznie, przynajmniej w przypadku niektórych osób. Anders Lundbjörk z Dreamon Studios pracujący nad grami mobilnymi pokusił się o małą odskocznię i krótki materiał wideo z jego wizją Cyberpunk 2077 na PlayStation 1. Należy traktować go oczywiście jako ciekawostkę i to z przymrużeniem oka, ponieważ nie zabrakło tu nawiązania do błędów trapiących grę. Efekty? Oceńcie sami.

Cyberpunk 2077 na wypasie, w 8K

Wedle zapowiedzi najlepiej wyglądać miała wersja na PC i w rzeczywistości tak właśnie jest. W naszych testach sprawdzaliśmy Cyberpunk 2077 w różnych konfiguracjach na kartach graficznych GeForce RTX 3060 Ti, GeForce RTX 3070 oraz GeForce RTX 3080. W opozycji do powyższego materiału warto przybliżyć też inny.

To gameplay pokazujący Cyberpunk 2077 w rozdzielczości 8K na wysokich ustawieniach, z ray tracingiem i DLSS. Wykorzystano do tego komputer wyposażony w procesor AMD Ryzen 9 5950X, 32 GB RAM oraz kartę graficzną NVIDIA GeForce RTX 3090, dał radę w 30 klatkach na sekundę (z drobnymi spadkami podczas dynamicznych scen). I tu niektórzy mogą podejść do tematu jak do ciekawostki, bo 8K nie jest i wydaje się, że jeszcze długo nie będzie standardem.

A Wy, na jakim sprzęcie, jeśli w ogóle, gracie w Cyberpunk 2077?

Źródło: Anders Lundbjörk, Bang4BuckPC

