Nowa łatka do Wiedźmina jest już dostępna! Sprawdzamy, jak wyglądają zmiany wizualne oraz jakiego sprzętu wymaga, aby cieszyć się wszystkimi nowymi bajerami. Przetestowaliśmy 9 kart od 3 producentów GPU, a do tego zbadaliśmy 4 różne procesory – zapraszamy!

Śmiało można powiedzieć, że nasz rodzimy Wiedźmin 3 zasłużenie zaskarbił sobie miejsce wśród gier legendarnych. Nie tylko u nas w kraju nie znajdziemy osoby, która by o przygodach Geralta nie słyszała, ale również na Zachodzie (i Wschodzie) jest to obecnie bardzo rozpoznawalna marka (wielokrotnie nagrodzona tytułem Gry Roku). Nie dziwi zatem poruszenie, jakie na scenie gier zrobiła zapowiedź wydania next-genowej aktualizacji, która zupełnie za darmo obejmie konsole PS5 oraz X-Box Series X/S, ale również komputery PC.

Wersję na konsole dopiero co skończyliśmy dla Was testować – Maciej bardzo dokładnie opisał tam wszystkie zmiany i dodatki dotyczące samej rozgrywki – jeżeli te kwestie Was interesują, to zapraszamy do odświeżonej recenzji gry Wiedźmin 3: Dziki Gon. Znajdziecie tam również porównanie grafiki pomiędzy wcześniejszą a najnowszą wersją gry na konsolę Sony. W tej publikacji skupimy się natomiast stricte na testach wydajności oraz porównaniach jakości wersji na PC. Tak się bowiem składa, że tylko ona otrzymała pełen pakiet nowości graficznych!

Wiedźmin 3 v4.0 wprowadza zupełnie nowe ustawienia grafiki

Zacznijmy zatem od zapoznania się z tymi zmianami. Menu opcji wyświetlania uległo całkowitemu przeprojektowaniu i teraz wszystkie opcje dotyczące jakości obrazu znajdziemy w jednym menu, natomiast ustawienia samego ekranu (rozdzielczość, synchronizacja, tryb wyświetlania, ale również dwie opcje dla kart NVIDII – Reflex oraz DLSS Frame Generation) przeniesiono do nowego podmenu. W samych ustawieniach wydzielono na samym początku najważniejszą nowość, jaką wprowadza aktualizacja – Ray Tracing.

Zmieniły się również predefiniowane ustawienia graficzne – a w zasadzie doszły dwa wyższe tryby – RT oraz RT Ultra. Oba nowe tryby wyświetlania aktywują dodatkowo pakiet modów i optymalizacji, które teraz są na stałe zintegrowane z grą i reprezentują ustawienia Uber+. W trybie RT otrzymujemy dokładnie to, co gracze na konsolach, zatem globalne oświetlenie realizowane przez Ray Tracing, natomiast tryb RT Ultra dodatkowo aktywuje trzy niedostępne dla konsolowców techniki śledzenia promieni: odbicia, cienie oraz okluzje otoczenia.

Nie ma co owijać w bawełnę – Wiedźmin na PC z pełnym Ray Tracingiem deklasuje konsole i dodaje grze niepowtarzalnego klimatu. Widać to w szczególności przechadzając się nocą po mieście albo przemierzając bardziej mroczne fragmenty lasu, lub eksplorując jaskinie. Nie oznacza to, że za dnia nie widać różnic – zwłaszcza względem klasycznej wersji 1.32. Co by nie być gołosłownym, przygotowaliśmy dla Was porównanie gry w wersji 4.0 do poprzedniej 1.32.

Porównanie ustawień Uber (v. 1.32) i Uber+ (v. 4.00) bez Ray Tracingu

Po lewej najwyższe ustawienia wersji 1.32, a po prawej ustawienia Uber+ bez Ray Tracingu w wersji 4.0.

Po lewej najwyższe ustawienia wersji 1.32, a po prawej ustawienia Uber+ bez Ray Tracingu w wersji 4.0.

Po lewej najwyższe ustawienia wersji 1.32, a po prawej ustawienia Uber+ bez Ray Tracingu w wersji 4.0.

Po lewej najwyższe ustawienia wersji 1.32, a po prawej ustawienia Uber+ bez Ray Tracingu w wersji 4.0.

Porównanie ustawień Uber (v 1.32) i Uber+ z Ray Tracingiem (v. 4.00)

Po lewej najwyższe ustawienia wersji 1.32, a po prawej ustawienia Uber+ wraz z maksymalnym Ray Tracingiem w wersji 4.0.

Po lewej najwyższe ustawienia wersji 1.32, a po prawej ustawienia Uber+ wraz z maksymalnym Ray Tracingiem w wersji 4.0.

Po lewej najwyższe ustawienia wersji 1.32, a po prawej ustawienia Uber+ wraz z maksymalnym Ray Tracingiem w wersji 4.0.

Po lewej najwyższe ustawienia wersji 1.32, a po prawej ustawienia Uber+ wraz z maksymalnym Ray Tracingiem w wersji 4.0.

Porównanie ustawień Uber+ bez Ray Tracingu i Uber+ z Ray Tracingiem

Po lewej ustawienia Uber+ bez Ray Tracingu, a po prawej z maksymalnym Ray Tracingiem (oba w wersji 4.0).

Po lewej ustawienia Uber+ bez Ray Tracingu, a po prawej z maksymalnym Ray Tracingiem (oba w wersji 4.0).

Po lewej ustawienia Uber+ bez Ray Tracingu, a po prawej z maksymalnym Ray Tracingiem (oba w wersji 4.0).

Po lewej ustawienia Uber+ bez Ray Tracingu, a po prawej z maksymalnym Ray Tracingiem (oba w wersji 4.0).

Galeria zdjęć w pełnej rozdzielczości do ręcznej analizy (3840x2160 px)



Pierwsza lokalizacja testowa - od lewej Uber (1.32), Uber+ (4.00) oraz Uber+ z Ray Tracingiem (4.00) - 1,0-1,5 MB każde zdjęcie.



Druga lokalizacja testowa - od lewej Uber (1.32), Uber+ (4.00) oraz Uber+ z Ray Tracingiem (4.00) - 1,0-1,5 MB każde zdjęcie.



Trzecia lokalizacja testowa - od lewej Uber (1.32), Uber+ (4.00) oraz Uber+ z Ray Tracingiem (4.00) - 1,0-1,5 MB każde zdjęcie.



Czwarta lokalizacja testowa - od lewej Uber (1.32), Uber+ (4.00) oraz Uber+ z Ray Tracingiem (4.00) - 1,0-1,5 MB każde zdjęcie).

Największe różnice, jak to zwykle ma miejsce w przypadku Ray Tracingu, widać dopiero w ruchu, zatem gorąco zachęcamy do zapoznania się z krótkim filmem porównującym wersję 1.32 (Uber) z 4.00 (w pełnej okazałości).

Wiedźmin 3 - porównanie jakości obrazu między wersją 1.32 a 4.00

Posiadacze starszych kart też docenią nową aktualizację

W czasach, gdy Wiedźmin 3: Dziki Gon trafił po raz pierwszy do sprzedaży, w naszych komputerach królowały karty graficzne z serii GeForce GTX 900, z GTX 970 na czele (pamiętacie, gdy druga najdroższa z portfolio NVIDII karta kosztowała 1300 zł?). Postanowiliśmy zatem od tej właśnie karty rozpocząć sprawdzanie nowej aktualizacji – co oznacza oczywiście testy bez śledzenia promieni. Ze względu na ograniczoną ilość czasu (dostęp uzyskaliśmy na 36 godzin przed premierą aktualizacji...) nie wszystkie karty z naszej kolekcji są obecne, ale straliśmy się dobrać kandytatów tak, aby łatwo można było dopowiadać wydajność tych brakujących.

Nasza platforma testowa:

W czasie testów używaliśmy systemu Windows 11 21H2 oraz najnowszych sterowników dostępnych na dzień 13.12.2022, tj. Adrenaline 22.12.1 dla kart AMD oraz Game Ready 527.57 dla kart NVIDII, a także świeżutkiego (z 8 grudnia) sterownika dla karty Intel ARC. Gra testowana była z "Day-1 patch". System posiadał aktywny Resizable Bar.

Jako że Wiedźmin to gra z ogromnym otwartym światem, to wydajność jest tu bardzo różna w zależności od lokalizacji – bez problemu odnajdziemy miejsca, w których poci się nawet topowy procesor, jak i takie, w których RTX 4090 ma ręce pełne roboty. Stąd też pomysł, aby testy wykonać właśnie w dwóch takich różnych miejscach :)

Testy kart w Wiedźmin 3: Dziki Gon - Edycja Kompletna (4.0) bez śledzenia promieni

Poczciwy już GTX 970 w miarę dobrze radzi sobie z wydajnością w mieście, ale nadmiar roślinności, jaki do gry wstawiły mody, już mocno mu ciąży. Realnie do grania na ustawieniach Uber+ zalecamy nie schodzić poniżej wydajności, jaką oferuje GTX 1070. Co ciekawe, warto odnotować, że całkiem dobrze wypadła także karta graficzna Intela – ARC A750, kosztujący 1600 zł nie tylko pokonał droższego Radeona RX 6700 XT, ale również depcze po piętach RTXowi 3070 Ti! Choć, jak widać poniżej, w FHD w lokalizacji miejskiej nawet karta klasy Intel Arc A750 jest w nowej wersji ograniczana przez procesor (ale w drugiej lokalizacji uczciwie pokonuje wspomnianych konkurentów).

Wiedźmin 3: Dziki Gon - Edycja Kompletna (4.0) - 1080p, Novigrad

[FPS], RT OFF, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090 [DLSS FG]

NVIDIA Founders Edition 237

148 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 121

85 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 120

83 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD 119

85 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 114

84 Intel ARC A750

Intel ref. 113

90 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 112

75 AMD Radeon RX 5700

ASUS TUF OC 87

72 NVIDIA GeForce GTX 1070

MSI Ventus 60

45 NVIDIA GeForce GTX 970

ASUS STRIX 37

20 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Wiedźmin 3: Dziki Gon - Edycja Kompletna (4.0) - 1080p, Las

[FPS], RT OFF, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090 [DLSS FG]

NVIDIA Founders Edition 354

277 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 179

121 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD 161

111 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 155

108 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 109

69 Intel ARC A750

Intel ref. 100

76 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 89

69 AMD Radeon RX 5700

ASUS TUF OC 67

53 NVIDIA GeForce GTX 1070

MSI Ventus 48

36 NVIDIA GeForce GTX 970

ASUS STRIX 28

23 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Niezależnie od lokalizacji najnowsze karty napotykają na taką właśnie ścianę wydajności. A przypominamy, że korzystamy z bardzo mocnego procesora Intel Core i9-12900 KS… Tu z pomocą przychodzi dostępna od teraz w Wiedźminie implementacja DLSS 3.0, która w praktyce podwaja płynność animacji na kartach RTX 4000, oferując absurdalne wręcz 350 FPS, których i tak żaden posiadacz tej karty nie zobaczy, bo skąd miałby wziąć monitor FHD?

Wiedźmin 3: Dziki Gon - Edycja Kompletna (4.0) - 1440p, Novigrad

[FPS], RT OFF, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090 [DLSS FG]

NVIDIA Founders Edition 224

140 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD 118

84 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 114

83 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 114

84 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 94

66 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 88

69 Intel ARC A750

Intel ref. 81

66 AMD Radeon RX 5700

ASUS TUF OC 64

55 NVIDIA GeForce GTX 1070

MSI Ventus 45

35 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Wiedźmin 3: Dziki Gon - Edycja Kompletna (4.0) - 1440p, Las

[FPS], RT OFF, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090 [DLSS FG]

NVIDIA Founders Edition 282

231 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 174

117 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD 141

110 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 129

92 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 86

64 Intel ARC A750

Intel ref. 73

59 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 69

55 AMD Radeon RX 5700

ASUS TUF OC 51

40 NVIDIA GeForce GTX 1070

MSI Ventus 35

27 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Podbicie rozdzielczości całkowicie wyrzuciło z kompetycji GTR 970 (ach te 3,5 GB vRAM…), ale też nieco „naprawiło” relację kart Intela z resztą towarzystwa, co nie oznacza, że wypada teraz źle, bo nadal jest nieco szybsza od swoich odpowiedników cenowych. Na szczycie mamy ponownie limit wydajności, choć tym razem obejmuje tylko dwie topowe karty w lokalizacji miejskiej. Do grania w QHD bez RT zalecamy nie schodzić poniżej Radeona RX 5700/6600 lub jego odpowiednika w postaci RTX 2070/3060. Poczciwy GTX 1080 Ti również powinien sobie tu bez problemu poradzić.

Wiedźmin 3: Dziki Gon - Edycja Kompletna (4.0) - 2160p, Novigrad

[FPS], RT OFF, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090 [DLSS FG]

NVIDIA Founders Edition 177

108 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 112

77 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD 99

76 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 91

65 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 62

42 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 47

39 Intel ARC A750

Intel ref. 42

24 AMD Radeon RX 5700

ASUS TUF OC 38

33 NVIDIA GeForce GTX 1070

MSI Ventus 27

21 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Wiedźmin 3: Dziki Gon - Edycja Kompletna (4.0) - 2160p, Las

[FPS], RT OFF, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090 [DLSS FG]

NVIDIA Founders Edition 172

143 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 123

90 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 85

69 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD 83

62 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 54

42 Intel ARC A750

Intel ref. 41

35 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 39

32 AMD Radeon RX 5700

ASUS TUF OC 31

26 NVIDIA GeForce GTX 1070

MSI Ventus 16

14 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Decydując się na ogrywanie nowego Wiedźmina w 4K bez największej jego atrakcji (śledzenia promieni), nadal nie trzeba mieć nie wiadomo jak potężnej karty – realnie RTX 3070 Ti w każdych warunkach oferuje wystarczającą płynność, ale jeżeli będziemy wspierać się upscalingiem (a dodano do gry DLSS oraz FSR 2.1), to w praktyce pogramy też na kartach, takich jak RX 6700, ARC A750 oraz RTX 3060. Co ciekawe, RTX 4090 w 4K nadal był limitowany przez procesor, ale już tylko w minimalnym stopniu, stąd wzrost płynności animacji z aktywnym DLSS 3.0 to „tylko” 60%.

Prawdziwa zabawa zaczyna się po aktywowaniu Ray Tracingu – a dla kart prawdziwa męczarnia

Pora jednak przejść do tego, co faktycznie tę aktualizację odróżnia od wersji 1.32 – bo nie oszukujmy się, reszta zmian była mniej lub bardziej osiągalna przez ręczne wgrywanie modów – mowa oczywiście o śledzeniu promieni. Tutaj REDzi stanęli na wysokości zadania i do gry zaimplementowano niemalże rekordową ilość technik śledzenia promieni. To oczywiście musiało odbić się na wydajności, ale w praktyce grę udało się na tyle zoptymalizować, że nie trzeba wyboru karty ograniczać do tych z „RTX 4” w nazwie.

Jednocześnie zaznaczamy, że grę testowaliśmy w najnowszej odsłonie na dzień 14 grudnia i (przypominamy) z najnowszymi sterownikami do wszystkich kart. Okazało się jednak, że do odpalenia RT gotowe były w zasadzie tylko karty zielonych. Na kartach AMD (z drobnym wyjątkiem) oraz Intel, co prawda, też mogliśmy grać i testy przeprowadziliśmy, ale (jak sami się za moment przekonacie) w praktyce nie było to przyjemne doznanie – okropny stuttering niezależnie od aktywnej opcji śledzenia promieni oraz testowanej lokalizacji całkowicie odbierał frajdę z zabawy. Pozostaje mieć nadzieję, że obie firmy szybko wydadzą aktualizację sterownika do swoich kart, uwzględniającą te problemy (względnie, jeżeli problem jest po stronie gry, to CDPR pospieszy się z aktualizacją).

Wiedźmin 3: Dziki Gon - Edycja Kompletna (4.0) - 1080p, Novigrad

[FPS], RT ON, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090 [DLSS FG]

NVIDIA Founders Edition 127

91 NVIDIA GeForce RTX 4090 [DLSS Q + FG]

NVIDIA Founders Edition 127

90 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 62

47 NVIDIA GeForce RTX 4090 [DLSS Q]

NVIDIA Founders Edition 62

47 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti [DLSS Q]

KFA2 EX Gamer 60

45 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 55

38 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti [DLSS Q]

NVIDIA Founders Edition 44

32 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 34

27 AMD Radeon RX 6700 XT [FSR Q]

AMD 32

11 Intel ARC A750 [FSR]

Intel ref. 31

12 Intel ARC A750

Intel ref. 28

10 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 24

9 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Ray Tracing okazuje się przede wszystkim bardzo mocno obciążać procesor – nasz Core i9 nie był w stanie z siebie wykrzesać więcej niż 60 FPS w mieście. W praktyce jednak jest to „problem” tylko dla 2 kart z serii RTX 4000, gdyż nawet RTX 3090 Ti do tej wartości nie dobił. Widać również, że upscaling (DLSS/FSR) też tego limitu musi się trzymać i tylko DLSS 3.0 (Frame Generation) jest w stanie ten limit obejść (przynajmniej w kwestii płynności animacji). Aby faktycznie grać w FHD z aktywnym śledzeniem promieni wypadałoby się zaopatrzyć w kartę klasy RTX 3060 Ti oraz aktywować DLSS – to powinno zapewnić dosyć stabilne 30 FPS. Jeżeli zależy Wam na dobiciu do 60 FPS, to już trzeba patrzeć w stronę RTX 3080 Ti…

Wiedźmin 3: Dziki Gon - Edycja Kompletna (4.0) - 1080p, Las

[FPS], RT ON, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090 [DLSS Q + FG]

NVIDIA Founders Edition 189

152 NVIDIA GeForce RTX 4090 [DLSS FG]

NVIDIA Founders Edition 157

123 NVIDIA GeForce RTX 4090 [DLSS Q]

NVIDIA Founders Edition 101

81 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 91

65 AMD Radeon RX 7900 XTX [FSR Q]

AMD 65

24 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti [DLSS Q]

KFA2 EX Gamer 64

48 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD 52

20 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 51

41 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti [DLSS Q]

NVIDIA Founders Edition 39

33 Intel ARC A750 [FSR]

Intel ref. 31

11 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 30

25 AMD Radeon RX 6700 XT [FSR Q]

AMD 27

10 Intel ARC A750

Intel ref. 25

9 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 20

7 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Karty AMD oraz Intela po naprawieniu stutteringu powinny zyskać około 20% wydajności, co zaskakująco oznacza, że będą na poziomie swoich odpowiedników kart NVIDII – zdecydowanie nie jest to typowy widok, ale stanowczo bardzo miły dla naszych oczu. W takim przypadku zarówno ARC A750, jak i RX 6700 XT zapewnią bardzo przyzwoitą płynność (z aktywnym FSR 2.1).

Wiedźmin 3: Dziki Gon - Edycja Kompletna (4.0) - 1440p, Novigrad

[FPS], RT ON, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090 [DLSS Q + FG]

NVIDIA Founders Edition 127

91 NVIDIA GeForce RTX 4090 [DLSS FG]

NVIDIA Founders Edition 127

91 NVIDIA GeForce RTX 4090 [DLSS Q]

NVIDIA Founders Edition 62

47 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 62

47 AMD Radeon RX 7900 XTX [FSR Q]

AMD 59

25 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti [DLSS Q]

KFA2 EX Gamer 55

41 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD 45

22 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 42

32 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti [DLSS Q]

NVIDIA Founders Edition 31

24 AMD Radeon RX 6700 XT [FSR Q]

AMD 25

9 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 22

17 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 17

7 Intel ARC A750 [FSR]

Intel ref. 15

6 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Podbicie rozdzielczości nadal nie sprawia, że RTX 4090 może rozwinąć skrzydła. Z kolei poprzedni flagowiec NVIDII ma już stanowczo co robić i nawet z DLSS (Quality) nie dobija do średniej 60 FPS. Przy okazji, jeżeli nie zwróciliście uwagi, na wcześniejszych wykresach nie zawsze pojawiał się nowy, dopiero co przez nas testowany Radeon RX 7900 XTX – niestety ta karta jako jedyna działa w nowym Wiedźminie niestabilnie, co realnie uniemożliwiło nam przeprowadzenie części testów z RT (które i tak z obecnym stutteringiem niewiele są warte). Niemniej widać, że w niej również drzemie ogromny potencjał – pokonanie RTX 3090 Ti, a docelowo pewnie zbliżenie się do również niedawno testowanego RTX 4080 (po naprawieniu spadków) to wyczyn godny podziwu w grze, która tak mocno korzysta ze śledzenia promieni!

Wiedźmin 3: Dziki Gon - Edycja Kompletna (4.0) - 1440p, Las

[FPS], RT ON, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090 [DLSS Q + FG]

NVIDIA Founders Edition 156

127 NVIDIA GeForce RTX 4090 [DLSS FG]

NVIDIA Founders Edition 121

102 NVIDIA GeForce RTX 4090 [DLSS Q]

NVIDIA Founders Edition 82

62 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 70

54 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti [DLSS Q]

KFA2 EX Gamer 53

40 AMD Radeon RX 7900 XTX [FSR Q]

AMD 53

21 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 40

33 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD 37

15 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti [DLSS Q]

NVIDIA Founders Edition 31

25 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 23

19 AMD Radeon RX 6700 XT [FSR Q]

AMD 20

8 Intel ARC A750 [FSR]

Intel ref. 19

7 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Wracając jednak do pytania przewodniego – aby cieszyć się grą ze śledzeniem promieni w 1440p konieczne będzie zaopatrzenie się w już bardzo drogą kartę – RTX 3070 Ti to absolutne minimum do stabilnych 30 FPS i to z aktywnym DLSS. Do 60 klatek obecnie możemy polecić RTX 4080, a gdy AMD/CDPR rozwiążą problem z działaniem Radeonów, również nowego Radka RX 7900 XTX.

Wiedźmin 3: Dziki Gon - Edycja Kompletna (4.0) - 2160p, Novigrad

[FPS], RT ON, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090 [DLSS Q + FG]

NVIDIA Founders Edition 108

77 NVIDIA GeForce RTX 4090 [DLSS FG]

NVIDIA Founders Edition 76

58 NVIDIA GeForce RTX 4090 [DLSS Q]

NVIDIA Founders Edition 60

45 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 43

32 AMD Radeon RX 7900 XTX [FSR]

AMD 40

21 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti [DLSS Q]

KFA2 EX Gamer 39

30 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD 26

10 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 25

21 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Ostateczny test, czyli pełne 4K z wszystkim „na maksa”, tylko w bardziej wymagającej graficznie lokalizacji okazał się wyczerpać pozornie nieskończoną wydajność RTX 4090. Przez „wyczerpać” mamy na myśli sprawić, że aktywowanie DLSS Quality wpłynęło choć trochę na wydajność, podnosząc ją z 70 FPS na 82 FPS… Połączeniem obu trybów DLSS nadal możemy w pełni wysycić najbardziej wypasione monitory, jakie obecnie istnieją (4K 144Hz).

Wiedźmin 3: Dziki Gon - Edycja Kompletna (4.0) - 2160p, Las

[FPS], RT ON, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090 [DLSS Q + FG]

NVIDIA Founders Edition 101

81 NVIDIA GeForce RTX 4090 [DLSS FG]

NVIDIA Founders Edition 70

58 NVIDIA GeForce RTX 4090 [DLSS Q]

NVIDIA Founders Edition 63

51 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 40

34 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti [DLSS Q]

KFA2 EX Gamer 37

29 AMD Radeon RX 7900 XTX [FSR Q]

AMD 33

14 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 23

14 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD 20

9 Legenda / średni FPS

/ 1% Low FPS

A jak wypadają pozostałe karty? Radeon RX 7900 XTX klasycznie dla siebie w tej rozdzielczości już mocniej ustępuje pola RTX 3090 Ti, ale jeżeli zniknie problem ze stutteringiem, to realnie powinien z nim się zrównać i pozwolić na płynną zabawę w 30 FPS… I w praktyce nie ma sensu rozważać nic poniżej tych dwóch kart w takich ustawieniach.

Jaki wpływ na wydajność w grze Wiedźmin 3: Dziki Gon - Edycja Kompletna (4.0) ma procesor

W kontekście procesora do grania bez RT wystarczy posiadać działające CPU wyprodukowane w ciągu ostatnich 10 lat. Dobrze jakby miało 4 rdzenie, ale nie jest to warunek niezbędny… Natomiast po aktywowaniu śledzenia promieni sprawy nieco się komplikują…

Test procesorów w najwyższych ustawieniach z Ray Tracingiem

RTX 4090, 1920x1080 px, więcej = lepiej

Intel Core i9-12900KS 62

47 Intel Core i7-12700K 60

47 Intel Core i5-12600K 57

45 Intel Core i5-12400F 56

42 Intel Core i3-12100F 51

35 Intel Core i5-8400 47

35 Intel Core i5-4690 36

28 Legenda: średni FPS

1% low FPS

Zasadniczo każdy nowy procesor będzie wystarczająco dobry - 12. i 13. generacja procesorów Intel Core oraz Ryzeny z serii 5000 i 7000 od AMD zaoferują zbliżoną wydajność, niezależnie od ilości posiadanych rdzeni (dopiero najtańsze jednostki z czteroma rdzeniami zaczynają wyraźnie tracić na wydajności. Gorzej, jeżeli chcemy połączyć bardzo wydajną kartę z wyjątkowo starym procesorem - leciwy Core i5-8400F zdecydowanie ma problem z utrzymaniem 60 FPS w obszarach miejskich, a jeszcze starszy Haswell zmaga się, aby nie spaść poniżej 30 FPS...

Pamięci RAM nie potrzeba dużo więcej niż dawniej

Premierowa wersja Wiedźmina potrzebowała przynajmniej 6 GB RAM i obecnie tyle RAM to nieco zbyt mało – zwłaszcza jeżeli nie odpalimy gry na zupełnie czystym systemie, jak nasz testowy. W praktyce komputer z 8 GB RAM powinien sobie dobrze poradzić, ale zalecamy jednak zaopatrzyć się w 12-16 GB pamięci systemowej, aby uniknąć chrupnięć animacji w czasie gry.

Czy Śledzący Promienie Rzeźnik z Blaviken zaszlachtuje nasze PC?

Najnowsza i, przypominamy, zupełnie darmowa aktualizacja do Wiedźmina 3 kolosalnie poprawiła jakość oprawy graficznej, w wielu aspektach stawiając Wiedźmina ponownie na piedestał najładniejszych dostępnych gier. Pewnie – obecnie jest ona nieco nierówna, bo chociażby animacje postaci pozostały z grubsza te same, co blisko dekadę temu, ale ogólnie jest na czym oko zawiesić. Zmiany te są na tyle duże i dotyczą nie tylko grafiki, że nawet, jeżeli grę już dawno mamy za sobą, to z pewnością warto ponownie się z nią zmierzyć.

Pod względem wydajności, aby cieszyć się wszystkimi dodanymi nowościami (w tym też dotyczącymi rozgrywki) z wyjątkiem śledzenia promieni, wystarczy nam nawet bardzo stary sprzęt – praktycznie z epoki premiery gry. Mowa tu o kartach klasy GTX 970, GTX 1060, a także RX 470 i RX 580. Wybierając wyższe rozdzielczości, nadal bez RT, potrzeba będzie zaopatrzyć się w nieco mocniejszy sprzęt, ale nadal karty sprzed dwóch generacji, nawet ze średniej półki, poradzą sobie z 4K.

CD Projekt RED? Bardziej CD Projekt Green ;)

Problem zaczyna się z chwilą aktywowania tego, co realnie czyni z tej gry tytuł next-genowy – Ray Tracingu. Raz, że potrzebujemy świeżej karty, która w ogóle te efekty obsługuje, a dwa, że nie może to być karta z niskiego segmentu. Najtańszy godny polecenia model to RTX 3060 12 GB oraz Intel ARC, pod warunkiem, że w tym drugim naprawione zostaną problemy ze stutteringiem. Tak się bowiem składa, że w chwili, gdy te słowa piszemy, z RT płynnie grać się da tylko na kartach NVIDII – zarówno Intel, jak i AMD cierpią na drastyczne i ciągłe spadki FPS. Biorąc pod uwagę, że premiera gry (łatki) ma miejsce dzisiaj, jest to poniekąd zrozumiałe, ale i tak stanowczo niepożądane zachowanie.

Do grania w najwyższych ustawieniach w 4K absolutne minimum to RTX 3090 Ti oraz potencjalnie szybszy od niego (dobrze czytacie!) Radeon RX 7900 XTX, oczywiście, gdy ten drugi pozbędzie się problemów z przycięciami. Jedyna karta, która pozostała niewzruszona przez cały proces testów to RTX 4090 – dodatkowo ona oraz RTX 4080 pozwalają skorzystać z DLSS 3, które również zostało teraz w grze zaimplementowane, aby całkowicie zdominować wykresy.

Dostęp do aktulizacji 4.0 dla Wiedźmin 3: Dziki Gon - Edycja Kompletna jest darmowy, ale my na potrzeby testu otrzymaliśmy wcześniej klucz od wydawcy - CD PROJEKT S.A.