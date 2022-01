Nic nie wskazuje na to, by w najbliższej przyszłości miało być taniej. Wręcz przeciwnie – wszystkie znaki na niebie i ziemi sugerują, że będzie drożej. To może być więc dobry moment na zakup sprzętu AGD. A właściwie nawet lepszy niż dobry.

Dlaczego to dobry moment na zakup sprzętu do kuchni?

Powodów, dla których warto właśnie teraz zdecydować się na zakup sprzętu AGD, jest co najmniej kilka. Najważniejszy jest taki, że inflacja pędzi i ceny najprawdopodobniej polecą w najbliższych miesiącach mocno do góry. Wraz z nowym rokiem producenci wprowadzają też do swojej oferty nowości, przez co starsze urządzenia tanieją. Wreszcie – w sklepie RTV Euro AGD wystartowała akcja, pozwalająca na niemałe oszczędności.

Wprawdzie większość produktów jest dostępna w dość typowych cenach, ale zdarzają się też perełki, takie jak lodówka Whirlpool W7 921O OX. Możesz ją kupić w najniższej cenie w historii, mianowicie za 1499 zł. To wysoki na dwa metry sprzęt z pełnym No Frost, komorami Fresh Box, energooszczędnym kompresorem inwerterowym w środku i wygodnym panelem sterowania na zewnątrz.

Nie zawracalibyśmy ci jednak głowy z powodu jednego urządzenia. Otóż nawet kupując sprzęt w typowych cenach możesz sporo zaoszczędzić. Jak to możliwe? Ano tak, że ruszyła kolejna edycja akcji Wielorabaty. Zasady są proste: drugi produkt możesz kupić o 25% taniej, trzeci – o 44% taniej, czwarty – o 77% taniej, a piąty odebrać za symboliczną złotówkę. Rabat jest oczywiście naliczany na najtańszy produkt z koszyka, ale w przypadku AGD różnice bywają niewielkie – w przeciwieństwie do oszczędności.

Wszystko, czego potrzebujesz w kuchni. A nawet więcej

Czego poza lodówką potrzeba w kuchni? Ano na przykład piekarnika i płyty indukcyjnej. Ciekawie prezentuje się czarny zestaw firmy Amica, tworzony przez piekarnik ED37218B X-Type z szybkim nagrzewem (150 stopni Celsjusza w 3 minuty), systemem BakingPro i chłodnym frontem oraz płytę PIE6543PHTSU 2.0 z funkcją PowerBooster i automatycznym łączeniem pól w przypadku nieprzeciętnie dużych garnków.

Remont może być także dobrą okazją, by w kuchni pojawiła się wreszcie zmywarka, dzięki której zmywanie przestanie być problemem. W RTV Euro AGD znajdziesz na przykład model Beko DIS28120 – pojemny, skuteczny i niezbyt głośny, a za to wygodny w użytkowaniu na co dzień. Oferuje aż 8 programów, pozwalających zadbać o to, by naczynia zostały potraktowane tak jak powinny.

Jeśli w kuchni masz też pralkę, to trwająca w sklepie RTV Euro AGD akcja może być dobrym momentem, by wymienić i ją. W wyjątkowo dobrej cenie (1099 zł) dostępna jest teraz pralka Candy Smart CS34 1262DCE/2-S. Cechuje ją pojemność 6 kg, wirowanie do 1200 obrotów na minutę i szeroki wybór programów dostosowanych do potrzeb użytkowników, jak i rozmaitych rodzajów tkanin.

Skompletuj swój zestaw i zaoszczędź nawet ponad 1000 zł

Oczywiście podane w tym tekście urządzenia to tylko przykłady, ale gdyby zdecydować się na zakup właśnie ich, to na całym koszyku udałoby się zaoszczędzić przeszło 1000 złotych. Brzmi nieźle, prawda? Oczywiście tylko ty tak naprawdę znasz swoje potrzeby, dlatego najlepiej, jeśli po prostu zajrzysz na stronę promocji i wybierzesz coś, co spełni twoje oczekiwania. Wybór jest niemały, więc wierzymy, że jest to jak najbardziej możliwe.

Akcja Wielorabaty w RTV Euro AGD obowiązuje do 17 stycznia, warto się więc pospieszyć.

Artykuł powstał we współpracy z RTV Euro AGD.