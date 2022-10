Wikipedia jest od lat narzędziem, któremu ufają rzesze użytkowników z całego świata. Jeśli czegoś nie wiesz, to zazwyczaj w pierwszej kolejności sprawdzisz to właśnie na niej. A jeśli czegoś tam nie ma, to zawsze można to dodać. Teraz będzie to prostsze.

Jest dobrze, a może być lepiej

Wolna wirtualna encyklopedia jest czymś co towarzyszy nam przez lwią część życia. Przy mnie była obecna na niemal każdym etapie edukacji i pomogła w rozwianiu niejednej wątpliwości podczas rozmowy, albo pisania artykułu. Oczywiście informacje na niej zawarte dobrze jest zweryfikować dwa razy, ale nie umniejsza to jej przydatności. Wikipedia niedawno obchodziła swoje dwudzieste urodziny i bez kozery można stwierdzić, że starzeje się jak dobre wino. Nieustanne poprawki i rozwój sprawiają, że innym encyklopedycznym projektom (jak wspominana przez nas prokremlowska Runiversalis, która nota bene już działa jeśli was to ciekawi) zwykle jest bardzo daleko do osiągnięcia jakości i ilości haseł prezentowanych przez Wikipedię.

Wikimedia po dwudziestu latach uznaje jednak, że przydałoby się poszerzyć grono osób edytujących treści na ich witrynie. Do gry wchodzą nowe funkcje, które do tej pory testowano na tych mniejszych krajowych Wikipediach (jak wersja czeska z ok. 500 tys haseł i południowokoreańska z ok. 600 tys haseł, przykładowo polska wiki ma ponad 1,5 mln a angielska prawie 6,5 mln). Wikimedia Foundation ma nadzieję, że nowe rozwiązania pomogą wzmocnić społeczność wikipedystów. Manager produktu Marshall Miller w ten sposób motywuje konieczność wprowadzenia ułatwień:

Pojawiły się problemy z utrzymaniem nowych redaktorów przy witrynie, co oznacza, że wiele osób próbowało rozpocząć edycję artykułu, ale poniosło przy tym porażkę i zrezygnowało zupełnie.

Ułatwienia dla nowych wikipedystów

Od teraz użytkownicy po zalogowaniu zostaną przekierowani na stronę dedykowaną dla nowych redaktorów, otrzymają też przydział do jednego z mentorów, czyli wikipedowskich weteranów. Mentor będzie odpowiadał na pytania i ukierunkowywał pracę nowego redaktora. Strona dla nowicjuszy będzie też podrzucać redaktorom sugestie odnośnie wprowadzania drobnych zmian w już istniejących artykułach. Sugestie podrzucał będzie wyszkolony maszynowo algorytm zaimplementowany przez Wikimedia.

Wszystkie te funkcje mają za zadanie obniżenie progu wejścia do zostania redaktorem internetowej encyklopedii. Według badań ankietowych przeprowadzonych przez Wikimedia większość ludzi zaczyna edytowanie Wikipedii z jednym konkretnym celem. Chodzi o napisanie artykułu na temat, który jest dla kogoś szczególnie pasjonujący albo rozwinięcie takiego, który jest zdaniem tej osoby mało rozbudowany. Często dana osoba zakłada konto tylko po to by usunąć jakąś irytującą literówkę i momentalnie zderza się ze skomplikowanymi mechanizmami weryfikacji i edycji. Duża część pierwszych działań podejmowanych przez nowicjuszy jest niemal z miejsca odrzucana, co sprawia, że tracą oni motywację do dalszej pracy redaktorskiej. Wikimedia postanowiła, że najwyższy czas to zmienić.

Źródło: theverge.com