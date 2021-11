Microsoft udostępnił listopadową aktualizację Windows 10 (21H2) – to ostatnia paczka w 6-miesięcznym cyklu, bo nadszedł czas, by zwolnić.

Aktualizacja Windows 10 (21H2) do pobrania

Najnowsza aktualizacja Windows 10 – 21H2 (zwana też Listopadową Aktualizacją 2021) – to przede wszystkim poprawki związane z bezpieczeństwem i stabilnością systemu. Listę faktycznych nowinek tworzą zaledwie trzy punkty, które w dodatku nie zainteresują raczej zwykłych zjadaczy chleba.

Co nowego w Windows 10 21H2? obsługa standardu WPA3 H2E dla poprawy bezpieczeństwa Wi-Fi,

uproszczona bezhasłowa metoda wdrażania (cloud trust) w usłudze Windows Hello for Business,

obsługa obliczeń GPU w WSL (Windows Subsystem for Linux).

Aktualizacja powinna zainstalować się automatycznie na twoim komputerze. Jeśli chcesz sprawdzić, czy jest już gotowa dla ciebie, zajrzyj do sekcji „Aktualizacja i zabezpieczenia” w panelu Ustawień.

Kolejna aktualizacja Windows 10 dopiero za rok

Wraz z wypuszczeniem tej aktualizacji Microsoft zwalnia. Nie będzie już przygotować nowych funkcji w systemie Windows 10, a kolejne aktualizacje będą pojawiać się nie co pół roku, lecz co dwanaście miesięcy (najbliższej doczekamy się więc w drugiej połowie 2022 roku). Przy okazji potwierdził jednak, że „Dziesiątka” będzie wspierana co najmniej do 14 października 2025 roku, więc prędko nie zginie.

Oczywiście nie jest tak, że Microsoft po prostu zwalnia. Raczej przenosi nacisk z „Dziesiątki” na Windows 11, która w najbliższych miesiącach (i pewnie latach) będzie dynamicznie rozwijana i wzbogacana o nowe funkcje. W niedalekiej przyszłości doczekamy się na przykład debiutu nowego odtwarzacza Media Player, a także uproszczonego wyciszania mikrofonu w Microsoft Teams.

