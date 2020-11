Nie potrzebujesz żadnej aplikacji i nie musisz też nigdzie się rejestrować. Windows 10 zyska wkrótce funkcję Meet Now, która ułatwi nawiązywanie i dołączanie do rozmów wideo.

Meet Now w Windows 10 - widerozmowy bez aplikacji i rejestracji

Komputer z systemem Windows 10 i kamerka z mikrofonem – albo po prostu laptop – wkrótce będzie wszystkim, czego potrzebujesz, by przeprowadzić rozmowę wideo. Zniknie konieczność instalowania jakichkolwiek dodatkowych aplikacji czy zakładania kont w tym lub innym serwisie internetowym. Wszystko to dzięki nowej funkcji o nazwie Meet Now.

W kwietniu pisaliśmy o funkcji Meet Now w aplikacji Skype. Była to odpowiedź Microsoftu na rosnącą popularność takich rozwiązań jak Zoom, znacząco upraszczających organizowanie i uczestniczenie w rozmowach wideo. Wspomniana funkcja umożliwiała użytkownikom komunikatora generowanie linku do konferencji, za pomocą którego rozmówca mógł się przyłączyć bez rejestracji czy instalacji programu.

Teraz gigant z Redmond idzie o krok dalej i eliminuje konieczność posiadania konta Skype nawet przez tego jednego z uczestników wideokonferencji. Na tym właśnie polega nowa funkcja Meet Now w Windows 10, która lada chwila będzie dostępna dla każdego użytkownika „Dziesiątki”.

Jak rozpocząć rozmowę wideo w Windows 10 – Meet Now?

Wszystko, co będzie trzeba zrobić, aby rozpocząć wideorozmowę, to kliknąć przycisk Meet Now na pasku zadań, a następnie wybrać opcję tworzenia spotkania (znajdującego się zaraz obok drugiego przycisku, umożliwiającego dołączenie do istniejącej już grupy). Nie trzeba będzie mieć konta w usłudze Skype ani nawet pobierać samego programu – wszystko będzie zintegrowane z systemem.

Tym „wszystkim” będzie pełny zestaw funkcji znanych ze Skype’a. To oznacza między innymi możliwość zamazania tła czy też nagrywania rozmów. Myślisz, że dasz szansę funkcji Meet Now czy wolisz korzystać z innych usług? Daj znać w komentarzu.

Źródło: Microsoft, WindowsLatest, MSPowerUser, informacja własna. Screen: Rafel Rivera/Twitter

