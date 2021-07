Prace nad Windows 11 trwają, a kolejnym ich owocem jest kompilacja Insider Preview Build 22000.100. Jakie nowości do przetestowania Microsoft przygotował tym razem?

Windows 11 i integracja z Microsoft Teams

Jednym z kluczowych elementów systemu Windows 11 będzie integracja z czatem Microsoft Teams. Dzięki temu nie będzie trzeba instalować żadnych dodatkowych programów, aby utrzymywać kontakt z najbliższymi. Wystarczy kliknąć odpowiednią ikonkę na pasku zadań albo po prostu wcisnąć kombinację WIN + C, a na ekranie pojawi się okienko, z poziomu którego przejrzymy rozmowy albo nawiążemy połączenie: wideo lub tekstowe.

Najnowsza testowa kompilacja Windows 11 Insider Preview Build 22000.100, która została już udostępniona w kanale deweloperskim, przynosi ze sobą pierwszą falę udostępniania tego zintegrowanego komunikatora. Wraz z panelem debiutują powiadomienia z Microsoft Teams – te będą się wyświetlać w prawym dolnym rogu i umożliwią szybkie odpisywanie bez konieczności przerywania pracy.

Co nowego w Windows 11 Insider Preview Build 22000.100?

Oczywiście na tym lista nowinek i zmian wcale się nie kończy. W nowej kompilacji odnajdujemy także odświeżony panel ukrytych ikon, który teraz zachowuje estetyczną spójność z pozostałymi elementami systemu. Przy okazji też ikonka klawiatury dotykowej została dopasowana do reszty.

Pozostańmy jeszcze przy pasku zadań, bo dostrzeżemy na nim również nowy sposób informowania o konieczności podjęcia działania. Jest on teraz znacznie bardziej subtelny, dzięki czemu nie ma być aż tak rozpraszający. Ikona programu wymagającego akcji otrzyma wówczas lekko czerwone tło i intensywnie czerwony wskaźnik na dole.

Co poza tym? Ano między innymi szybki dostęp do ustawień funkcji Skupienie z poziomu Centrum Powiadomień i wygodna minimalizacja kalendarza w tym samym panelu. Kolejnego odświeżenia – w postaci dodatkowych animacji i usprawnień nawigacji – doczekał się także sklep Microsoft Store. Dopełnieniem całości jest natomiast kilkadziesiąt poprawek – szczegółów szukaj na oficjalnym blogu Windows Insider.

Windows 11 na drodze do pełnej wersji

Sprawdź też, co trafiło do Windows 11 w ramach poprzednich aktualizacji dla Insiderów, by poznać drogę, jaką Microsoft podąża do celu, jakim jest wydanie „Jedenastki” jeszcze przed końcem tego roku.

Źródło: Windows Blog, MSPowerUser