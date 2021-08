Mamy kolejny tydzień, toteż zawitała kolejna testowa kompilacja Windows 11. Insiderzy otrzymujący aktualizacje w kanale deweloperskim mogą już przyglądać się pierwszym nowym aplikacjom zaprojektowanym na potrzeby „Jedenastki”.

Prace nad Windows 11 wrą, a najnowszym tego owocem jest testowa kompilacja oznaczona jako Insider Preview Build 22000.132. Oprócz kilku poprawek zawiera także sporo nowości, choć te dostępne są wyłącznie w kanale deweloperskim. O czym konkretnie mówimy? Ano o pierwszym zestawie nowych aplikacji, na który składają się cztery programy i narzędzia.

Tak wygląda robienie screenów w Windows 11

Po pierwsze doczekaliśmy się nowego narzędzia Wycinanie (łączącego w sobie funkcje aplikacji Wycinanie oraz Wycinanie i szkicowanie z Windows 10). To potężne rozwiązanie do robienia zrzutów ekranu i ich edytowania. Uruchamiane skrótem Win+Shift+S narzędzie umożliwia wygodne wybranie fragmentu ekranu do zachowania, zrobienie screena, a następnie rysowanie po nim.

Krok pierwszy:

Krok drugi:

Krok trzeci:

Kalkulator, Kalendarz i Poczta w Windows 11 też doczekały się odświeżenia

Kalkulator w „Jedenastce” został wizualnie odświeżony, aby lepiej pasował do stylistyki nowego systemu. Microsoft zachował jego pełną funkcjonalność (wraz z trybem programisty, konwerterem jednostek i trybem graficznym), ale przepisał go w C#.

Kolejnymi odświeżonymi programami są Kalendarz i Poczta. Są spójne wizualnie nie tylko ze sobą, ale też z innymi elementami systemu Windows 11. Zobacz – tak wygląda Kalendarz w jasnym motywie…

… A tak wygląda Poczta w ciemnym motywie:

Windows 11 Insider Preview Build 22000.132 rozszerza także dostępność funkcji czatu Microsoft Teams – mogą z niej już korzystać nie tylko testerzy z kanału deweloperskiego, ale także ci z „bety”.

Źródło: Windows Insider Blog, informacja własna