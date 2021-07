Windows 11 został udostępniony w kanale Beta. Oznacza to, że jest już na tyle stabilny, by móc trafić do szerszego grona Insiderów.

Windows 11 trafił do kanału Beta

Do tej pory kompilacje Windows 11 były dostępne wyłącznie w kanale deweloperskim, a więc były to wersje mocno rozwojowe, kierowane wyłącznie do zaawansowanych technicznie użytkowników. Microsoft uznał, że jest gotowy na kolejny krok – zdecydował się na udostępnienie testowej „Jedenastki” Insiderom w kanale Beta. To oznacza, że stabilność systemu najwyraźniej została znacząco poprawiona.

Testowa kompilacja w kanale Beta to jednak wciąż coś, co lepiej jest zainstalować na maszynie wirtualnej lub komputerze przeznaczonym do testów. Niemniej ryzyko poważnej awarii jest zdecydowanie mniejsze, wszak Microsoft zachęca do obecności w tym kanale także tych nieco mniej doświadczonych użytkowników (choć – rzecz jasna – nie kompletnych amatorów).

Co oferuje Windows 11 Beta?

Kompilacja pod tytułem Windows 11 Insider Preiview Build 22000.100 tydzień temu zadebiutowała w kanale deweloperskim i wtedy też przyglądaliśmy się jej z bliska. Wprowadziła między innymi odświeżony panel ukrytych ikon, nowy sposób wizualnego informowania o konieczności podjęcia akcji czy też szybki dostęp do ustawień funkcji Skupienie. Zawierała również integrację z czatem Microsoft Teams, ale ta konkretna funkcja nie znalazła się w wersji udostępnionej w kanale Beta.

Dostępny w kanale Beta Windows 11 zawiera również poprawki i nowinki wprowadzone przy okazji poprzednich kompilacji, w tym: odświeżone menu kontekstowe, rozszerzone możliwości paska poleceń w Eksploratorze Plików, nowy podgląd okna na pasku zadań czy pole wyszukiwarki w menu Start. Jeśli ciekawi cię, jak działa i wygląda „Jedenastka”, to sprawdź też nasze pierwsze wrażenia.

Źródło: Microsoft, The Verge, MSPowerUser