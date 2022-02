System Windows 11 miał w ogóle nie powstać, ale jednak powstał. Czy tak samo będzie z Windows 12? Najnowsze informacje wydają się potwierdzać taki scenariusz.

Pamiętacie jak to było? Microsoft deklarował, że Windows 10 będzie jego ostatnim systemem operacyjnym, ale postanowił wydać nową wersję okienek i w październiku powitaliśmy Windows 11. System jednak budzi dosyć skrajne emocje - jedni go kochają, a inni nienawidzą.

Może zatem pora na... rozpoczęcie prac nad kolejną wersją „okienek”? Bingo!

Microsoft ma rozpocząć prace nad Windows 12

Według informacji niemieckiego serwisu Deskmodder, Microsoft już w marcu ma rozpocząć prace nad systemem Windows 12. Producent rozpoczął poszukiwania programistów, którzy zapewniliby wsparcie obecnemu zespołowi programistów.

Na ten moment nie wiadomo jakie zmiany przyniosłaby nowa wersja Windowsa. Mówi się jednak, że, w odróżnieniu od Windowsa 11, nowy Windows 12 miałby być całkowicie nowym systemem.

Kiedy premiera Windows 12?

Co prawda Microsoft jeszcze nie potwierdził plotek krążących w sieci, więc sugerujemy podchodzić do informacji z ograniczonym zaufaniem, ale plany wydania nowego systemu wydają się całkiem prawdopodobne. Zresztą już sami to sugerowaliśmy opisując pierwsze wrażenia z „jedenastki” (w końcu hajs się musi zgadzać).

Kiedy zatem miałby mieć premierę Windows 12? Tego nie wiadomo, ale projektowanie systemu może potrwać nawet kilka lat. Szczególnie, że w tym przypadku programiści mają zaczynać całkowicie od zera.

Źródło: Deskmodder