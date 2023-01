Podczas targów CES 2023 firma Withings zaprezentowała U-Scan. To urządzenie reprezentujące nieco inną kategorię niż wcześniejsze gadżety w ofercie producenta.

Withings U-Scan pomoże ci monitorować swój stan zdrowia

Francuska firma Withings znana jest z bardzo dobrych urządzeń pomagających nam w utrzymaniu zdrowia i dobrej kondycji. Czy to inteligentne wagi, czy smartwatche z logo tej marki cieszą się dobrą sławą, a zamiast przedstawiać kolejny taki sam produkt, producent na targi CES 2023 przywiózł ze sobą coś zupełnie innego. To U-Scan.

Wbrew temu, co możesz pomyśleć, „U” w nazwie nie odnosi się do ciebie, lecz do… uryny. Najnowszy produkt firmy Withings jest bowiem dobrze wyposażonym urządzeniem, które może i wygląda jak Chromecast, ale zamiast w TV należy zainstalować je wewnątrz muszli klozetowej. Codzienne użytkowanie nie polega zaś na niczym innym niż po prostu sikaniu na ten gadżet. Ten bierze wówczas próbkę do analizy chemicznej, a wyniki przesyła do aplikacji na telefon.

Dokładne badanie moczu w domowych warunkach

Cały proces podobny jest do standardowego badania moczu u lekarza. W wariancie podstawowym możemy liczyć na informacje o poziomie nawodnienia, zawartości składników odżywczych, metabolizmie tłuszczów, poziomie ketonów czy też pH moczu. Dodatkową funkcją jest monitorowanie cyklu miesiączkowego. Co ciekawe, gadżet potrafi też identyfikować i odróżniać użytkowników, co ułatwia późniejszą analizę danych w aplikacji.

Ile to kosztuje?

Withings U-Scan trafi do europejskich sklepów w drugim kwartale bieżącego roku i będzie kosztować niespełna 500 euro. Co trzy miesiące konieczne będzie doładowanie jego akumulatora, a także wymiana wkładu analitycznego – cena tego ostatniego to 30 euro za sztukę.

Francuski producent współpracuje również z europejskimi ośrodkami medycznymi, czego owocem ma być dodatkowa funkcjonalność urządzenia U-Scan. Chodzi tu przede wszystkim o wykrywanie kamicy nerkowej i zapalenia pęcherza moczowego, a także badanie pod kątem nowotworów.

