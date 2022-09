Studio Team Ninja zdecydowało się zaprezentować swoją nową produkcję szerszej publiczności. I to nie tylko za pośrednictwem filmiku z fragmentami rozgrywki.

Udostępniono demo Wo Long: Fallen Dynasty

O Wo Long: Fallen Dynasty przypomniano nam całkiem niedawno, bo pod koniec zeszłego miesiąca. Przy okazji targów Gamescom 2022 mieliśmy okazję rzucić okiem na krótki, ale obiecujący zwiastun z fragmentami rozgrywki. Teraz będzie można powiedzieć o tej produkcji znacznie więcej, bo pojawiła się możliwość samodzielnego sprawdzenia zabawy.

Udostępniono wersję demo, zainteresowani mogą zapoznawać się z nią do 26 września. Przynajmniej jeśli posiadają konsole PlayStation 5, Xbox Series X lub Xbox Series S. To dość ważna wzmianka, lista platform docelowych pełnej wersji będzie szersza, obejmie również PlayStation 4 i Xbox One, a także PC.

Można wygrać koszulkę Wo Long: Fallen Dynasty

Jeśli się zdecydujecie i jednocześnie posiadacie konto w serwisie Twitter, to możecie wciąć udział w konkursie. Rywalizacja polega na przygotowaniu i opublikowaniu 30-sekundowego wideo, który będzie prezentował ciekawą walkę i opublikowaniu go z hashtagiem #WoLongDemoEU.

Twórcy wybiorą dziesięciu zwycięzców i podarują im oryginalną koszulkę Wo Long: Fallen Dynasty. Materiały można publikować do 26 września, przynajmniej te mające konkursowe aspiracje.

Jest też nowy gameplay z Wo Long: Fallen Dynasty

Wo Long: Fallen Dynasty to RPG z akcją osadzoną w starożytnych Chinach. Twórcy ze studia Team Ninja przygotowują jednak alternatywną wersję tego świata, w której będzie roiło się od różnej maści potworów. Pokazali nowy materiał wideo zawierający kilka wskazówek przybliżających to, jak szybko rozpocząć przygodę z wersją demonstracyjną i odnaleźć się w tej produkcji. Na graczy, którzy zdecydują się ją przetestować będzie czekał mały prezent, przedmiot Crouching Dragon Helmet do wykorzystania w pełnej wersji.

Sprawdzicie demo? Premiera Wo Long: Fallen Dynasty planowana jest na przyszły rok.

Źródło: KOEI TECMO