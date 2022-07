W tym tygodniu Epic Games Store nie zasypuje nam darmowymi grami, ale być może niektórzy obłowią się w ramach letniej wyprzedaży.

Wonder Boy: The Dragon's Trap za darmo na Epic Games Store

Ostatnie tygodnie przyzwyczaiły nas, że na Epic Games Store można było odbierać po dwie, nawet po trzy darmowe gry. Tym razem oferta jest nieco skromniejsza, co nie oznacza, że nikogo nie zainteresuje. To swojego konta w omawianym sklepie przypisać można Wonder Boy: The Dragon's Trap oraz pakiet Baeloth's Gladiators of the Black Pits przygotowany z myślą o Idle Champions of the Forgotten Realms.

Oferta tradycyjnie w przypadku Epic Games Store obowiązuje przez tydzień. Wymienione propozycje można przypisywać do swojej biblioteki do 21 lipca do godziny 17:00 naszego czasu.

Wonder Boy: The Dragon's Trap. Cot o za gra?

Gracze mający nieco więcej wiosen na karku mogą mieć z tym tytułem pewne wspomnienia. A przynajmniej z jego pierwowzorem. Wonder Boy: The Dragon's Trap to bowiem przygotowana przez Lizardcube, odświeżona wersja 8-bitowej platformówki z 1989 roku.

Co ważne, odświeżona dość konkretnie, bo oferująca miłe dla oka, ręcznie rysowane animacje, poprawione sterowanie oraz udoskonaloną oprawę dźwiękową. Fabuła oraz założenia co do rozgrywki nie zostały natomiast zmienione. I chyba dobrze. Gracze wcielają się w pół-człowieka pół-jaszczura, a wraz z postępami również w inne zwierzęta (chociaż postać jest ciągle ta sama, a jedynie zmienia się pod wpływem klątwy). Główne zadanie to pomoc bohaterowi w powrocie do ludzkiej formy. Droga do tego celu usłana jest jednak różnego rodzaju przeciwnikami, w tym najtrudniejszymi do pokonania smokami. 3 poziomy trudności do wyboru pozwalają dobrać odpowiednie ustawienia do swoich umiejętności czy wieku. Bo pod względem samej otoczki Wonder Boy: The Dragon's Trap nadaje się także dla najmłodszych graczy.

Letnia wyprzedaż Epic Games Store

Nie wypada w tym miejscu pominąć informacji, iż na Epic Games Store wystartowała kolejna edycja letniej wyprzedaży.

Czasu na zakupy w jej ramach jest całkiem sporo, letnia wyprzedaż potrwa bowiem do 28 lipca do godziny 17:00 naszego czasu. Zarządzający sklepem wspominają o rabatach do 75%, ale przeglądając przeceniony katalog można natknąć się na kilka pozycji z jeszcze większymi zniżkami.

