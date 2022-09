Wydarzenie „The Waffenträger: Dziedzictwo” rozpocznie się w World of Tanks już za kilka dni. Na graczy czeka między innymi legendarny czołg oraz cenne nagrody.

Wydarzenie „The Waffenträger: Dziedzictwo” rozpocznie się za kilka dni

W World of Tanks, popularnej grze MMO, od 26 września do 10 października odbędzie się wydarzenie “The Waffenträger: Dziedzictwo”. Gracze zmierzą się z potężnymi wynalazkami rodziny Kriegerów w formacie 6 na 1. Przed rozpoczęciem bitwy w steampunkowej oprawie konieczne będzie wybranie strony - można dołączyć do zespołu sześciu czołgistów lub usiąść za sterami Blitzträger auf E 110.

Kolejne etapy wydarzenia przyniosą graczom różne cenne nagrody, takie jak:

kobiece załogi,

elementy dekoracyjne bazujące na wydarzeniu,

obligacje,

dni konta premium,

czołgi,

i wiele, wiele innych.

Co więcej, w trakcie wydarzenia będzie możliwość wypożyczenia legendarnego (i niedostępnego w grze od 6 lat!) niszczyciela czołgów Waffenträger auf E 100 na 5 bitew losowych.

Zwiastun wydarzenia możecie obejrzeć poniżej:

Weźmiecie udział w wydarzeniu? Dajcie znać w komentarzach.

Źródło: Wargaming