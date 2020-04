Rozpychając się łokciami i nie zważając na przeszkody, Moving Out zadebiutowało na rynku, by szybko stać się kandydatką do tytułu najlepszej gry imprezowej tego roku.

Dziś premiera Moving Out. Takie gry towarzyskie lubimy najbardziej!

Mogliście o Moving Out wcześniej nie słyszeć, ale jeśli interesują was najlepsze gry imprezowe (czy też – jak kto woli – towarzyskie), to najwyższy czas, by się to zmieniło. Szczególnie, że dzisiaj ta produkcja debiutuje na rynku, więc każdy zainteresowany może od razu sprawdzić, jak wypada w akcji.

Gra Moving Out jest dostępna na PC oraz konsole Nintendo Switch, PlayStation 4 i Xbox One. Jeśli macie tę ostatnią i opłacony abonament Xbox Game Pass, to zabawę możecie rozpocząć już teraz, bez dodatkowych opłat. A jeżeli potrzebujecie dodatkowej zachęty, to oto i ona…

Zobacz najnowszy zwiastun Moving Out z okazji premiery gry:

Tak jak zostało to ukazane na zwiastunie, w Moving Out wraz z rodzeństwem czy znajomymi (maksymalnie w czwórkę na jednej kanapie) wcielimy się w członków ekipy przeprowadzkowej, którą trudno nazwać normalną – zresztą zupełnie jak zadania, których się podejmuje i lokalizacje, w których przychodzi jej działać.

Poziom zwariowania przewyższa chyba nawet ten, z jakim mieliśmy do czynienia w Overcooked. Recenzenci wypowiadają się o Moving Out głównie pozytywnie, zachwalając humor i klimat oraz – przede wszystkim – rozgrywkę, która wymaga kombinowania, ale jest stosunkowo prosta do opanowania.

Krytycy skarżą się przede wszystkim na miejscami nie najlepszą fizykę oraz fakt, że po opanowaniu zasad gra nie jest szczególnie wymagająca. Można się tylko zastanawiać, czy w przypadku imprezowej produkcji aby na pewno powinno być inaczej.

Oto niektóre spośród pierwszych ocen wystawionych grze Moving Out:

Daily Star – 6,0/10

EveryEye – 7,2/10

GamerSky – 7,5/10

GamesRadar+ – 7,0/10

God is a Geek – 9,0/10 (Xbox One), 7,5/10 (Switch)

IGN – 8,0/10

Metro GameCentral – 8,0/10

Multiplayer – 6,8/10

Nintendo Enthusiast – 8,0/10

Nintendo Life – 7,0/10

Noisy Pixel – 7,5/10

PC Invasion – 8,0/10

PlayStation Universe – 9,0/10

Press Start – 8,5/10

Push Square – 7,0/10

The Digital Fix – 8,0/10

TheSixthAxis – 9,0/10

TheXboxHub – 9,0/10

VideoGamer – 7,0/10

Xbox Achievements – 7,5/10

Xbox Tavern – 8,1/10

I jak? Jacyś chętni na przeprowadzkę lub dwie?

Źródło: Metacritic, Team17, informacja własna

