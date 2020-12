Materiałów promujących Cyberpunk 2077 chyba nikomu nie brakowało. Wreszcie pojawił się jednak ten wyczekiwany, najważniejszy, niosący dobrą nowinę.

Zobacz premierowy zwiastun Cyberpunk 2077

Premiera Cyberpunk 2077 była przekładana kilka razy. Chociaż teraz wszystkie znaki na niebie i ziemi sugerowały, że kolejnego poślizgu nie będzie to niektórzy nieco złośliwie żartowali, że być może coś wysypie się na ostatniej prostej. Raczej nie, bo do sieci trafiły właśnie pierwsze recenzje, a teraz także premierowy zwiastun.

Tak jak można było oczekiwać po tego rodzaju materiale, jest efektownie, chociaż z dość spokojną muzyką w porównaniu do tego, co mogliśmy usłyszeć wcześniej. W centrum uwagi znalazła się tu historia głównej postaci Cyberpunk 2077, najemnika o imieniu V. W telegraficznym skrócie przybliżono wszelkie atrakcje, jakie czekać będą na niego i tym samym na graczy w Night City.

Premiera 10 grudnia, już jutro specjalny program w telewizji

Cyberpunk 2077 zostanie udostępniony 10 grudnia. Lista platform docelowych obejmuje PC, konsole Xbox One i PlayStation 4 oraz usługę Google Stadia. Wersje na Xbox One oraz PlayStation 4 zadziałają też na konsolach Xbox Series X/S oraz PlayStation 5. Póki co w ramach wstecznej kompatybilności, ale w przyszłym roku pojawi się darmowa aktualizacja, dzięki której potencjał konsol nowej generacji zostanie wykorzystany, a oprawa wizualna poprawiona.

Jeśli zamierzacie rozpocząć zabawę w pierwszej możliwej chwili to zapewne będzie jej wyczekiwać. Uprzyjemnić może to 4-godzinny program na kanale Polsat Games, który wystartuje już jutro o godzinie 20:00.

Źródło: Polsat Games, Cyberpunk 2077

