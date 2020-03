Portale społecznościowe obiegła przed chwilą informacja, iż Sony lada chwila odsłoni przed światem wyczekiwaną konsolę PlayStation 5. Prezentacja odbędzie się już jutro, 18 marca o godzinie 17:00 naszego czasu. Zainteresowani będą mogli śledzić transmisję online na oficjalnym blogu PlayStation.

Tomorrow at 4pm GMT / 5pm CET, PS5 lead system architect Mark Cerny provides a deep dive into PS5’s system architecture and how it will shape the future of games.



Watch tomorrow on PlayStation Blog: https://t.co/lekCBquO2x pic.twitter.com/sjqZLCfCBv