Gracze mają na co czekać. Intel zapowiada premierę procesorów Core Ultra 200, ale konkurencja nie zamierza łatwo odpuszczać - AMD w podobnym czasie ma planować premierę wyczekiwanego modelu Ryzen 7 9800X3D.

Sytuacja na rynku sprzętu robi się coraz ciekawsza, więc wielu graczy na pewno będzie rozważać zakup nowego komputera. Za nami premiera procesorów AMD Ryzen 9000, które przyniosły niewielką poprawę wydajności i efektywności energetycznej (testowaliśmy Ryzen 5 9600X i Ryzen 9 9900X).

Wiemy jednak, że to nie koniec planów producenta. Wielu klientów czeka na procesory Ryzen 9000X3D – specjalne modele z pamięcią 3D V-Cache, która ma przełożyć się na lepsze osiągi w grach. Wiele wskazuje na to, że pierwszy z nich może zadebiutować już niedługo.

Wydajność procesorów AMD Ryzen 9000X3D

Serwis HardwareLuxx opublikował zdjęcia z zamkniętej konferencji firmy MSI, na której producent uchylił rąbka tajemnicy na temat wydajności 8- i 16-rdzeniowego modelu Ryzen 9000X3D (najpewniej chodzi o modele, które zostaną wydane pod oznaczeniami Ryzen 7 9800X3D i Ryzen 9 9950X3D). Co istotne, testy przeprowadzono na próbkach inżynieryjnych, a finalne wersje powinny zaoferować lepsze osiągi.

Zdjęcie zostały już usunięte ze strony, ale ponownie opublikował je serwis VideoCardz.

Według wewnętrznych testów wydajności, modele Ryzen 9000X3D w procesorowych zastosowaniach mają być dużo wydajniejsze od starszych modeli Ryzen 7000X3D. Szczególnie dobrze wypada tutaj 8-rdzeniowy Ryzen 7 9800X3D, gdzie przewaga nad Ryzenem 7 7800X3D ma wynosić 18 proc. w jednowątkowym teście Cinebench R23 1T i 28 proc. w wielowątkowym teście Cinebench R23 nT.

W grach różnica nie będzie aż tak spektakularna (a i tak mówimy o sprzyjającym scenariuszu podczas rozgrywki w 1080p z bardzo wydajną kartą graficzną GeForce RTX 4090). W Shadow of the Tomb Raider i Black Myth: Wukong różnica nowych modeli ma wynosić zaledwie kilka proc. Lepiej to wygląda w Far Cry 6, gdzie różnica ma sięgać kilkunastu proc.

Wydajność modeli Ryzen 9000X3D w porównaniu do standardowych modeli Ryzen 9000 (bez pamięci 3D V-Cache) w zastosowaniach procesorowych ma być zbliżona. 8-rdzeniowy Ryzen 7 9800X3D ma być o 2,2 proc. słabszy w teście jednowątkowym, ale już o 6,5 proc lepszy w teście wielowątkowym. Natomiast 16-rdzeniowy Ryzen 9 9950X3D będzie charakteryzował się wydajnością zbliżoną do modelu Ryzen 9 9950X – strata ma wynosić odpowiednio 1,7 i 0,2 proc.

Dodatkowa pamięć podręczna nie powinna znacząco wpłynąć na pogorszenie osiągów. Przy tym samym taktowaniu procesory oferują zbliżoną wydajności wielowątkową (właściwie mówimy o granicy błędu pomiarowego).

Kiedy premiera procesora AMD Ryzen 7 9800X3D?

Według nieoficjalnych informacji, jako pierwszy na rynku miałby zadebiutować Ryzen 7 9800X3D, czyli następcy popularnego modelu Ryzen 7 7800X3D. Na kolejne modele z serii 9000X3D poczekamy dłużej.

Jednostka miałaby zostać wyposażona w 8 rdzeni/16 wątków Zen 5, które otrzymałyby dodatkową pamięć podręczną 3D V-Cache – oznacza to, że procesor dysponowałby łącznie 96 MB pamięci podręcznej trzeciego poziomu (L3).

Użytkownik harukaze5719 zasugerował, że procesor Ryzen 7 9800X3D zostanie zapowiedziany 25 października 2024 r. Data ta nie jest przypadkowa, ponieważ premiera miałaby nastąpić dzień po debiucie w sklepach konkurencyjnych modeli Intel Core Ultra 200. "Czerwoni" prawdopodobnie czekają na ruch konkurencji i chcą powalczyć o tytuł najlepszego procesora do gier.

Zainteresowani zakupem jednostki będą musieli uzbroić się w cierpliwość. Jeśli wierzyć przeciekom krążącym w sieci, oficjalna premiera procesora nastąpi jednak dopiero w pierwszym tygodniu listopada.

foto na wejście: Adobe Stock